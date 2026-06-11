Imágenes satelitales sugieren que EE. UU. lanzó ataques de precisión contra una planta de agua iraní

No está claro si EE. UU. atacó la instalación de forma intencional o si sabía lo que era. Atacar deliberadamente infraestructuras civiles podría constituir un crimen de guerra.

Ataques aéreos ocurridos la madrugada del miércoles destruyeron lo que parece ser una instalación de agua potable en la costa sur de Irán, cerca del estrecho de Ormuz, según un análisis de The New York Times. En el momento de los ataques, el Comando Central de Estados Unidos dijo en una publicación en X que había llevado a cabo ataques cerca del estrecho "con munición de precisión de aviones de combate de la Fuerza Aérea y la Marina de Estados Unidos".

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Los medios estatales iraníes informaron de que Estados Unidos había atacado edificios de almacenamiento de agua y un funcionario local dijo que se había cortado el suministro de agua a más de 20.000 personas que viven en una ciudad y en pueblos cercanos. Las temperaturas en la zona han superado los 37 grados Celsius esta semana.

Una imagen de satélite comercial de la mañana del 9 de junio muestra dos pequeñas estructuras de agua en la aldea de Bemani. Ambas tienen tuberías de color azul claro, típicas de la infraestructura de distribución de agua, al igual que su ubicación: en una colina fuera de una zona poblada. Los edificios coinciden con la descripción de los dos depósitos de almacenamiento que, según Abdolhamid Hamzehpour, jefe de la autoridad provincial del agua, fueron destruidos.

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No está claro si Estados Unidos atacó las instalaciones de agua de forma intencional o si sabía lo que había en los edificios. Atacar deliberadamente infraestructuras civiles podría constituir un crimen de guerra según el derecho internacional.

[Imagen de satélite de un terreno árido que muestra dos pequeñas estructuras de color claro, etiquetadas como "Estructuras hidráulicas"]

Los videos publicados el miércoles por medios de comunicación iraníes, incluidos los estatales, y la autoridad provincial del agua muestran que el techo del edificio más pequeño se derrumbó.

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La instalación más grande que hay al lado sigue en pie, pero las imágenes muestran que tiene un pequeño agujero de impacto en el centro del tejado. El Times confirmó las imágenes de la estructura al comparar el entorno visible con imágenes de referencia del lugar.

Una foto de los fragmentos que, según Tasnim, una agencia de noticias semioficial iraní, se recuperaron del lugar, mostraba restos identificados como una bomba GBU-39 por los investigadores del Open Source Munitions Portal, una base de datos de fragmentos de armas documentados en zonas de conflicto.

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La GBU-39, una pequeña bomba planeadora de precisión de unos 113 kilogramos, concuerda con los daños que se ven en las imágenes del edificio dañado: un agujero limpio en el techo del edificio y daños limitados por la onda expansiva a su alrededor.

Ambos edificios se encuentran a las afueras del pueblo y no hay ninguna otra infraestructura en las inmediaciones. Impactar en edificios alejados y dar en el centro de un tejado se consideran indicios probables de un ataque de precisión. El capitán Tim Hawkins, vocero del Comando Central, dijo que el ejército está al tanto de los informes y los está investigando.

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Hamzehpour, el responsable provincial de la autoridad del agua, dijo que camiones cisterna habían llevado agua para abastecer a los residentes mientras los equipos construían una nueva línea de suministro que evitaba los depósitos dañados, una tarea que, según él, se había completado en 12 horas.

John Ismay, James McManagan y Eric Schmitt colaboraron con reportería. Alexander Cardia colaboró con la edición de gráficos. Artemis Moshtaghian colaboró con la traducción.

Christiaan Triebert es periodista en el equipo de Investigaciones Visuales, un grupo que combina reportería tradicional con análisis forense digital avanzado para verificar y obtener información de todo el mundo.

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Christoph Koettl es reportero del equipo de Investigaciones Visuales del Times.

John Ismay, James McManagan y Eric Schmitt colaboraron con reportería. Alexander Cardia colaboró con la edición de gráficos. Artemis Moshtaghian colaboró con la traducción.