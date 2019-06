"Nos ha mostrado un potencial extraordinario, los lectores se convierten en agentes activos de la distribución", me cuenta Rivera por Whatsapp desde San Pedro de Nós, un pueblo de 5000 habitantes en la provincia española de La Coruña. "Estaba en España, cuando el 2 de septiembre de 2015, Diosdado Cabello me acusó, en su programa Con el mazo dando, de estar involucrado en una conspiración junto a Miguel Henrique Otero", prosigue. Unos días más tarde un grupo de la Dirección General de Contrainteligencia Militar se equivocó de casa e irrumpió en otra pensando que era la suya. Sería cómico si no fuera tan trágico: no ha podido regresar a Caracas.