Hace tan solo unos años, el ascenso de Big Baby Tape no habría sido posible en Rusia, donde la industria de la música pop es fuertemente vigilada por los funcionarios culturales leales al Kremlin. Los productores veteranos de música fungían como guardianes de las apariciones en televisión y de las estaciones de radio, asegurándose de que el contenido no se saliera de la raya. Sin apariciones en televisión ni en la radio, los artistas no podían llenar grandes recintos de conciertos.