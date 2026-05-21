Un portaaviones de EE. UU. arriba al Caribe mientras Trump presiona a Cuba

El Nimitz y sus buques de guerra escolta entraron en el mar Caribe el mismo día en que el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció su imputación a Raúl Castro.

El portaaviones Nimitz y sus buques de guerra de escolta arribaron al sur del mar Caribe el miércoles y permanecerán en la región al menos unos días como parte de la campaña del gobierno de Donald Trump para presionar al gobierno cubano, según el Comando Sur de Estados Unidos y un funcionario estadounidense.

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En este momento, el gobierno de Trump tiene intención de utilizar el Nimitz, y sus aviones de combate, como demostración de fuerza, no como plataforma para operaciones militares de envergadura, como hizo el portaaviones Gerald Ford durante la incursión de comandos para capturar al presidente depuesto de Venezuela, Nicolás Maduro, en enero, dijo el funcionario estadounidense, quien habló bajo condición de anonimato para hablar de cuestiones operativas.

El Nimitz ha pasado las últimas semanas navegando a lo largo de la costa de Sudamérica en un despliegue de entrenamiento previamente programado, y en los últimos días ha realizado ejercicios con la armada brasileña.

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Sin embargo, no parece casualidad que el Pentágono programara la llegada del portaaviones al sur del Caribe el mismo día en que el Departamento de Justicia anunció cargos contra Raúl Castro, expresidente de Cuba, de 94 años.

"¡Bienvenido al Caribe, Grupo de Ataque del Portaaviones Nimitz!", publicó el Comando Sur en las redes sociales el miércoles. "El USS Nimitz ha demostrado su destreza en combate en todo el mundo, garantizando la estabilidad y defendiendo la democracia desde el estrecho de Taiwán hasta el golfo Pérsico".

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Gran parte de la potencia de fuego que el Pentágono acumuló en el Caribe para la incursión que derivó en la captura de Maduro salió de la región poco después para formar la columna vertebral del poderío militar estadounidense en la guerra en Irán. Pero el buque de asalto anfibio Tripoli permanece en la región, según la Marina estadounidense.

Eric Schmitt es corresponsal de seguridad nacional del Times. Lleva más de tres décadas informando sobre asuntos militares y la lucha contra el terrorismo de Estados Unidos. Puedes contactarlo de forma segura a través de Signal: ericschmitt.36.

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