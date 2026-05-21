The New York Times

Un portaaviones de EE. UU. arriba al Caribe mientras Trump presiona a Cuba

Reportajes Especiales - News

Guardar
Google icon
Imagen WFYECSV66BHN3EEQBHVXNG5YQI

El Nimitz y sus buques de guerra escolta entraron en el mar Caribe el mismo día en que el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció su imputación a Raúl Castro.

El portaaviones Nimitz y sus buques de guerra de escolta arribaron al sur del mar Caribe el miércoles y permanecerán en la región al menos unos días como parte de la campaña del gobierno de Donald Trump para presionar al gobierno cubano, según el Comando Sur de Estados Unidos y un funcionario estadounidense.

PUBLICIDAD

En este momento, el gobierno de Trump tiene intención de utilizar el Nimitz, y sus aviones de combate, como demostración de fuerza, no como plataforma para operaciones militares de envergadura, como hizo el portaaviones Gerald Ford durante la incursión de comandos para capturar al presidente depuesto de Venezuela, Nicolás Maduro, en enero, dijo el funcionario estadounidense, quien habló bajo condición de anonimato para hablar de cuestiones operativas.

El Nimitz ha pasado las últimas semanas navegando a lo largo de la costa de Sudamérica en un despliegue de entrenamiento previamente programado, y en los últimos días ha realizado ejercicios con la armada brasileña.

PUBLICIDAD

Sin embargo, no parece casualidad que el Pentágono programara la llegada del portaaviones al sur del Caribe el mismo día en que el Departamento de Justicia anunció cargos contra Raúl Castro, expresidente de Cuba, de 94 años.

"¡Bienvenido al Caribe, Grupo de Ataque del Portaaviones Nimitz!", publicó el Comando Sur en las redes sociales el miércoles. "El USS Nimitz ha demostrado su destreza en combate en todo el mundo, garantizando la estabilidad y defendiendo la democracia desde el estrecho de Taiwán hasta el golfo Pérsico".

Gran parte de la potencia de fuego que el Pentágono acumuló en el Caribe para la incursión que derivó en la captura de Maduro salió de la región poco después para formar la columna vertebral del poderío militar estadounidense en la guerra en Irán. Pero el buque de asalto anfibio Tripoli permanece en la región, según la Marina estadounidense.

Eric Schmitt es corresponsal de seguridad nacional del Times. Lleva más de tres décadas informando sobre asuntos militares y la lucha contra el terrorismo de Estados Unidos. Puedes contactarlo de forma segura a través de Signal: ericschmitt.36.

Temas Relacionados

New York Times

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cuba dice que está dispuesta a negociar

Reportajes Especiales - News

Cuba dice que está dispuesta a negociar

Google cambia su barra de búsqueda por primera vez en 25 años

Reportajes Especiales - Business

Google cambia su barra de búsqueda por primera vez en 25 años

Meta despide a 8000 empleados, a medida que aumenta el uso de la IA

Reportajes Especiales - Business

Meta despide a 8000 empleados, a medida que aumenta el uso de la IA

Raúl Castro es acusado por el gobierno de EE. UU.

Reportajes Especiales - News

Raúl Castro es acusado por el gobierno de EE. UU.

Rubio pide al pueblo de Cuba alinearse con el gobierno de Trump

Reportajes Especiales - News

Rubio pide al pueblo de Cuba alinearse con el gobierno de Trump
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Cómo el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos colaboró con la Policía en la investigación de Zapatero por el ‘caso Plus Ultra’

Cómo el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos colaboró con la Policía en la investigación de Zapatero por el ‘caso Plus Ultra’

Minerva Piquero: “La gente solo veía que estaba gorda, nadie preguntaba qué me pasaba”

Laura Ballarín, diputada del Parlamento Europeo: “Si las plataformas digitales quieren seguir haciendo dinero con Europa tienen que respetar nuestras leyes”

Vuelven los depósitos rentables: los bancos ya pagan más del 3% de interés y se avecinan nuevas subidas

El Clásico femenino entre el FC Barcelona y el Olympique Lyonnes vuelve para revalidar el título de “reinas de la Champions”

INFOBAE AMÉRICA

¡En pocas horas! Entradas agotadas para la final del fútbol de El Salvador entre Águila y FAS

¡En pocas horas! Entradas agotadas para la final del fútbol de El Salvador entre Águila y FAS

Capturan en Guatemala a presunto líder narco requerido por Estados Unidos

El Salvador reforma su sistema estadístico con apertura a encuestas especiales y exenciones en Ley de Compras Públicas

Honduras: comparecen primeros exmiembros de la excomisión permanente del CN ante la fiscalía

Unas 27 toneladas de desechos formaban parte del paisaje de una playa en ciudad de Panamá

ENTRETENIMIENTO

Kim Kardashian revela que toma hasta 35 suplementos al día en su rutina de bienestar

Kim Kardashian revela que toma hasta 35 suplementos al día en su rutina de bienestar

La guionista de ‘The Resident’ acusa a la ABC de replicar su idea para el nuevo spin-off de ‘Grey’s Anatomy’

Anne Hathaway revela su intenso método de preparación antes de cada película

Scooby-Doo llega al anime con una nueva serie ambientada en Japón

‘The Testaments’: se confirma una segunda temporada del spin-off de ’El cuento de la criada’