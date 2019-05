Algunos expertos en salud reproductiva afirman que estas leyes no permitirían cumplir con el estándar médico de terminar un embarazo ectópico de manera temprana para que la vida de la mujer no esté en riesgo. A estos profesionales de la salud les preocupa que un doctor se vea forzado a continuar un embarazo que no es viable hasta un momento en el que la salud de la mujer se vea gravemente comprometida.