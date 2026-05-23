CNTE y Sheinbaum chocan por diálogo en Morelos: “No llegaron a las reuniones”, afirma la presidenta

Claudia Sheinbaum, vestida con un saco oscuro y blusa roja, aparece con un fondo difuminado de una manifestación magisterial, destacando una pancarta roja con el lema "VIVA LA LUCHA MAGISTERIAL ¡VIVA CNTE!". (Imagen Ilustrativa Infobae)

En redes sociales se difundió un video grabado el pasado 22 de mayo, donde integrantes de la CNTE reclamaron directamente a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, su falta de disposición para entablar un dialogo con la Coordinadora, con la finalidad de examinar las demandas incluidas en el pliego petitorio presentado hace algunas semanas.

“Muchos de los mexicanos que estamos aquí votamos en la esperanza y en la promesa que hiciste de campaña. Cuando un maestro habla, sabe lo que está diciendo, y tú no lo hiciste. No engañaste presidenta. Queremos que te sientes con la coordinadora”, declaró una miembro de la organización sindical que se encontraba protestando con otros profesores en Jiutepec, Morelos.

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Ante este cuestionamiento, la mandataria mexicana aseguró que ella les ha abierto un espacio de conversación en dos ocasiones en las cuales no han asistido. “Dos veces les di cita, y no llegaron”, aseguró.

Esta respuesta hizo que los participantes en la marcha respondieran que la razón principal para no acudir al encuentro fue porque estaban manifestándose, debido a que las condiciones, ni las formas eran las apropiadas. Preguntándole si esta situación era un “capricho”.

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Durante el clip también se puede escuchar a la jefa de Estado señalar que hubo un cambio en el fondo de pensiones del Bienestar, destacando las condiciones que benefician este sector educativo.

Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) Imagen de archivo. EFE/ Sáshenka Gutiérrez

Estas son las demandas por parte de la CNTE

El pliego petitorio presentado por la Coordinadora, sustenta el paro de actividades y las movilizaciones realizadas en distintos puntos del país. Estos son los cinco puntos clave:

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Eliminación de la Ley del ISSSTE de 2007: Solicitan un sistema de pensiones que garantice mejores condiciones y rechazan las reformas que, consideran, afectan sus derechos de retiro.

Derogación de la actual Reforma Educativa: Los docentes sostienen que la legislación mantiene elementos heredados de gobiernos anteriores.

Cambios al sistema USICAMM: Cuestionan los mecanismos utilizados para la asignación de plazas y promociones laborales.

Incremento salarial: Piden un aumento de al menos 100% en el salario base del magisterio.

Reincorporación de docentes: Exigen una solución inmediata para los trabajadores separados de sus funciones tras protestas anteriores.

CNTE anuncia paro y plantón indefinido en el Zócalo capitalino

La CNTE iniciará su jornada de movilizaciones el 25 de mayo con la Sección 22 de Oaxaca, mientras que el Paro Nacional General arrancará oficialmente el 1 de junio en distintos estados del país.

Ese día se realizará una marcha del Ángel de la Independencia al Zócalo capitalino, donde los docentes instalarán un plantón indefinido hasta obtener una mesa de diálogo con el Gobierno Federal.

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