"Claro que en el trayecto del punto A al B no lo hicimos todo bien. Algunos de los atributos que hicieron a Uber una empresa emergente tremendamente exitosa (un feroz sentido de emprendimiento, nuestra disposición a tomar riesgos que otros no tomarían y ese famoso Uber Hustle) nos ocasionaron tropiezos en el camino. De hecho, cuando me convertí en director ejecutivo de Uber, muchos me preguntaron por qué dejaba la estabilidad de mi empleo anterior por uno que era todo menos eso. Mi respuesta fue sencilla: Uber es una empresa única en su generación y la oportunidad que ofrece es enorme".