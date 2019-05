Es hora de desarmar a Facebook.

Un siglo después, en respuesta al auge de los monopolios petroleros, ferroviarios y bancarios de la Gilded Age, el republicano de Ohio John Sherman dijo en el Congreso: "Si no soportamos a un rey como poder político, no debemos soportar a un rey sobre la producción, transporte y venta de ninguna de las necesidades de la vida. Si no nos sometemos a un emperador, no debemos someternos a un autócrata del comercio con poder para prevenir la competencia y fijar el precio de cualquier mercancía". La Ley antimonopolio de Sherman de 1890 prohibió los monopolios. En el siglo XX se promulgaron más leyes, creando estructuras legales y normativas para promover la competencia y exigir responsabilidades a las empresas más grandes. El Departamento de Justicia disolvió monopolios como Standard Oil y AT&T.