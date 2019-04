Presencié una junta en la que Wojcicki y el personal consideraron si un nuevo "reto" —creadores que hacen alguna artimaña e invitan a sus seguidores a hacer lo mismo— violaba las políticas de publicación. Una actividad peligrosa (que conlleva el riesgo de lesión) puede quedarse en YouTube si no involucra a menores de edad. Pero algo ultraarriesgado (riesgo de muerte) debe ser retirado. Estaban revisando un video titulado reto del condón: trataba de echarse profilácticos rellenos de agua encima de la cabeza de modo que la cara de la persona queda rodeada por el condón como si fuera una pecera. Alguien dijo que le parecía que el reto del condón caía en la primera categoría; Wojcicki no estaba tan segura. "No hay razón por la cual la gente tendría que ponerse cualquier tipo de plástico encima de la cabeza", dijo.