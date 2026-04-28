El próspero fabricante chino de autos que no se llama BYD

Cada abril, los principales ejecutivos e ingenieros automovilísticos del mundo vuelan a la exposición más importante de China para ponerse al día con BYD, la potencia de los coches eléctricos que el año pasado superó a Tesla en ventas mundiales.

Pero en el evento Auto China que se está celebrando en Pekín, otro nombre acapara la atención: Zhejiang Geely Holding Group. En un acontecimiento inesperado, Geely superó a BYD en ventas en los dos primeros meses del año y muestra un crecimiento acelerado de su gama. En el último año, Geely ha duplicado con creces sus exportaciones a Europa, Medio Oriente y otros lugares, y se ha enfrentado a rivales mundiales en sus propios terrenos.

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Geely tiene un crecimiento en un momento crucial. La guerra en Irán ha disparado los precios de la gasolina, y ha reavivado la demanda de vehículos eléctricos, un segmento dominado por los fabricantes de automóviles chinos. Tras años de sentar las bases para ampliar las exportaciones y escapar de un mercado nacional feroz, las marcas chinas parecen dispuestas a sacar provecho y cambiar el equilibrio de poder en la industria automovilística mundial.

Geely ha construido un modelo de negocio diseñado para manejar la volatilidad. Es uno de los pocos fabricantes de automóviles con la capacidad de competir en los cuatro principales sistemas de propulsión: gasolina, híbridos gasolina-eléctricos, híbridos enchufables y totalmente eléctricos. Esta amplitud le permite adaptarse con rapidez cuando cambian las condiciones.

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Cuando el gobierno chino dejó expirar este año los subsidios fiscales a los coches eléctricos y la demanda se desplomó, Geely respondió con una apuesta por sus modelos de gasolina. Luego, cuando la guerra en Irán disparó los precios de la gasolina el mes pasado, Geely volvió a impulsar los híbridos enchufables y los coches eléctricos.

Con la economía china también en desaceleración, las ventas de coches eléctricos e híbridos enchufables en China bajaron un 14 por ciento en los primeros 19 días de abril respecto al mismo periodo del año pasado. Pero las ventas de coches de gasolina cayeron casi un 40 por ciento.

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La versatilidad de Geely "se ha convertido en una clara ventaja competitiva", dijo David Zhang, decano de investigación de tecnología de vehículos del Instituto de Tecnología de Nuevas Energías de Jiangxi.

Con la subida generalizada de los precios en las gasolineras, Geely dijo este mes que iba a convertir todos sus vehículos de gasolina restantes en híbridos.

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"Cada uno de sus vehículos será muy eficiente en cuanto a combustible, lo que será otra ventaja", dijo Yale Zhang, director gerente de Automotive Foresight, una consultora de Shanghái.

Zhejiang Geely, propiedad privada de su fundador y presidente, Li Shufu, de 62 años, controla una amplia red de fabricantes de automóviles. Revela poca información financiera, pero se ha fijado el objetivo de generar el 30 por ciento de sus ventas fuera de China para 2030.

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Las acciones de la mayor unidad de Zhejiang Geely, Geely Automobile Holdings, cotizan en Hong Kong. El año pasado vendió tres millones de coches, un 39 por ciento más que el año anterior. Los ingresos aumentaron un 25 por ciento, ya que la guerra de precios en China hizo bajar los precios de los vehículos.

Geely empezó a fabricar autos en 1998, cuando empezó a suministrar taxis a las flotillas chinas. En menos de tres décadas, Zhejiang Geely se ha convertido en un fabricante mundial de automóviles cuyas ventas se acercan ahora a las de Ford Motor Company, de 123 años de antigüedad.

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La trayectoria de Li fue igualmente improbable. De adolescente, utilizó el dinero reservado a la universidad para comprar una cámara y montar un pequeño negocio fotografiando turistas. Luego comenzó a fabricar componentes para frigoríficos, motocicletas y coches, antes de armar vehículos enteros en Taizhou, su ciudad natal en la provincia costera de Zhejiang.

En 2006, Geely ya vendía autos subcompactos baratos para compradores primerizos, con diseños sencillos y de bajo costo que parecían muy utilitarios para los estándares occidentales.

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Esto no frenó las ambiciones globales de Li. En una entrevista de 2006, instó a Ford a vender a Geely Jaguar o Volvo, dos de las muchas marcas que tenía entonces el fabricante estadounidense. La idea parecía descabellada, pero después de que Ford tuviera dificultades durante la crisis financiera mundial, Li pidió un fuerte préstamo para comprar Volvo, una marca sueca, en 2010. Desde entonces, Zhejiang Geely ha revitalizado Volvo.

Desde el principio, Li se concentró en dominar la tecnología automovilística. En 2006 expresó su admiración por los fabricantes de automóviles alemanes DaimlerChrysler y BMW, entonces líderes en tecnología de coches híbridos, pero estaba decidido a no depender de otros. Geely tendría que desarrollar su propia tecnología "desde cero".

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En un momento de círculo completo, pagó 9000 millones de dólares en 2018 para adquirir una participación del 9,69 por ciento en Daimler, que ha cambiado repetidamente de nombre y ahora se conoce como Grupo Mercedes-Benz.

Geely ha creado una amplia cartera de marcas nacionales e internacionales. En 2013 adquirió la London Taxi Company, que fabrica los emblemáticos taxis londinenses. En 2017 compró una participación del 51 por ciento en el fabricante británico de coches deportivos Lotus, junto con una participación del 49,9 por ciento en Proton, un fabricante de automóviles malasio. En cuanto a vehículos eléctricos, ha creado marcas como Polestar, filial de Volvo, y Zeekr, una oferta premium, cargada de tecnología, con coches de hasta 132.000 dólares.

Aunque traslada gran parte de la producción a China, Geely mantiene estudios de diseño y fábricas en Europa, y abrió una fábrica de Volvo en Carolina del Sur. Esto ha ayudado a Geely a sortear las barreras comerciales en los mercados occidentales.

Geely sigue enfrentándose a dos grandes retos, dijo Michael Dunne, un veterano consultor de la industria automovilística china. Su cartera de marcas requiere grandes ventas para seguir siendo rentable. Al mismo tiempo, los fabricantes estatales de automóviles de China están arrastrando a la industria, al impulsar interminables guerras de precios y ampliar su capacidad con el respaldo de los gobiernos locales y los bancos estatales.

"Las ganancias se han desvanecido" en la venta de coches dentro de China, dijo Dunne. Geely sigue siendo rentable como empresa privada en gran medida gracias a sus exportaciones. Pero en toda la industria automovilística china, añadió, "las empresas estatales son por las que hay que apostar" que sobrevivan en última instancia.

El principal competidor de Geely dentro y fuera del país es BYD, que ha crecido al saturar el mercado chino con coches eléctricos e híbridos enchufables baratos. Muchos de sus modelos cuestan menos de 15.000 dólares. La guerra de precios en China ha sido especialmente dura para los coches híbridos enchufables subcompactos, el segmento principal de BYD. Las ganancias de BYD disminuyeron mucho el año pasado

Junto con los fabricantes de automóviles SAIC Motor y Chery, controlados por el Estado, BYD y Geely lideran una oleada de automóviles chinos en el mercado mundial. China exportó alrededor de un millón de coches al año entre 2012 y 2020. Esa cifra aumentó a 7,1 millones el año pasado y va camino de alcanzar los 10 millones este año, casi tantos coches como los que fabrica Estados Unidos anualmente.

Con los aranceles cerrándoles el paso al mercado estadounidense, los fabricantes de automóviles chinos tienen su atención puesta en Europa, el Sudeste Asiático, Australia, Latinoamérica y África.

Para competir en esos mercados, Geely apuesta por la tecnología. Pensemos en su recién lanzado utilitario deportivo Zeekr 8X.

Al pulsar un botón, se levantan persianas por las ventanillas y el quemacocos, convirtiendo los asientos traseros en una sala de cine privada con altavoces en los asientos. Cuando el propietario se coloca delante y hace un gesto, el coche puede salir por sí solo de un lugar de estacionamiento estrecho. El vehículo también incluye una serie de funciones avanzadas de conducción autónoma y cuesta desde 47.000 dólares.

Geely dijo que Zeekr tenía previsto empezar a vender el vehículo en el extranjero en el segundo semestre del año. Como muchos modelos de exportación de los fabricantes de autos chinos, el Zeekr 8X es un híbrido enchufable que combina una gran batería con un motor de gasolina de reserva.

Estos vehículos se fabricaron originalmente para hacer frente a la "ansiedad de autonomía" que generaban los vehículos totalmente eléctricos, el temor a que los conductores se quedaran sin energía antes de encontrar un cargador.

Esa preocupación ha disminuido en China a medida que las empresas estatales de la red eléctrica han añadido más infraestructura de recarga en todo el país. Dado que los híbridos enchufables conllevan el costo adicional de un motor de gasolina, la demanda en China se está desplazando hacia los coches totalmente eléctricos.

En cambio, los fabricantes de automóviles, como Geely y BYD, están redirigiendo los híbridos enchufables a los mercados extranjeros, donde la infraestructura de recarga está menos desarrollada.

Europa ha surgido como destino principal. La Unión Europea impuso fuertes aranceles antisubvenciones a los vehículos eléctricos chinos a finales de 2024, pero eximió a los híbridos enchufables, que todavía eran un segmento pequeño cuando se elaboró la política. Desde entonces, las importaciones se han disparado.

En un discurso pronunciado el mes pasado en Suecia, Li dijo que las tensiones geopolíticas estaban reconfigurando el sector y que el grupo Geely se apoyaría más en las fábricas europeas de Volvo. "La globalización ha llegado a su fin, mientras vemos la tendencia hacia la regionalización económica", dijo.

Ruoxin Zhang colaboró con investigación.

Keith Bradsher es el jefe de la corresponsalía de Pekín del Times. Antes fue jefe del buró en Shanghái, Hong Kong y Detroit, y corresponsal en Washington. Ha vivido e informado en China continental durante la pandemia.

Ruoxin Zhang colaboró con investigación.