Resulta que los gemelos no son fraternos ni idénticos. Entran en una tercera y poco común categoría conocida como gemelos semiidénticos o sesquicigóticos. Aunque tomará varios años probarlo, él vio a los primeros gemelos semiidénticos en ser identificados durante el embarazo, de acuerdo con un artículo publicado recientemente en New England Journal of Medicine.