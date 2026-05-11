Trump rechaza la nueva propuesta de Irán y prolonga el limbo en Medio Oriente

Estados Unidos e Irán han estado discutiendo una prórroga de 30 días de su alto al fuego y una reapertura del estrecho de Ormuz.

El presidente Donald Trump rechazó el domingo la más reciente oferta de Irán para poner fin a la guerra con Estados Unidos, al declarar que era "TOTALMENTE INACEPTABLE".

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Trump hizo este comentario horas después de que el gobierno iraní dijera que había enviado una contrapropuesta para poner fin al conflicto tras una tensa semana de ataques y respuestas en el golfo Pérsico que hicieron tambalear un frágil alto al fuego entre ambos países. No se hicieron públicos los detalles de la propuesta de Irán y Trump no dijo qué era lo que objetaba.

"Acabo de leer la respuesta de los llamados 'Representantes' de Irán", escribió en una publicación en su plataforma de redes sociales. "No me gusta".

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El rechazo de Trump prolongó el estancamiento más reciente en el esfuerzo por poner fin a la guerra y sembró dudas sobre si el punto muerto se rompería pronto. Sin embargo, el presidente ha mostrado poco interés en reanudar las hostilidades, sobre todo antes de su reunión esta semana en Pekín con el presidente de China, Xi Jinping, cuyo país mantiene estrechos vínculos con Irán.Estados Unidos e Israel iniciaron ataques coordinados contra Irán el 28 de febrero, e Irán respondió con ataques contra Israel y los países árabes vecinos aliados de Estados Unidos. Irán también cerró el estrecho de Ormuz, puerta de acceso a una quinta parte del suministro mundial de petróleo.

Trump declaró un alto al fuego indefinido el mes pasado y le dijo al Congreso que las hostilidades entre ambos países habían "terminado", aunque han continuado su tenso enfrentamiento en el estrecho. Algunos países del Golfo también han informado de ataques con drones por parte de Irán en los últimos días.

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Trump ha mantenido que Estados Unidos ha cumplido sus objetivos militares al unirse al bombardeo con Israel en febrero. Pero su objetivo final de la guerra --impedir que Irán llegue a obtener un arma nuclear-- sigue sin cumplirse.

Trump dijo en una entrevista emitida el domingo que Estados Unidos vigilaba las reservas de uranio enriquecido que le quedaban a Irán, las cuales podrían permitir al país construir un arma nuclear, y que "lo conseguiría en algún momento".

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En la entrevista, difundida por el programa de noticias sindicado Full Measure, repitió la afirmación de que Estados Unidos vigilaba los emplazamientos que contenían el uranio. Advirtió que "si alguien se acerca a ese lugar, lo sabremos y lo volaremos por los aires". Los mensajes del presidente sobre la importancia de las reservas de uranio existentes han sido incoherentes: el mes pasado, Trump dijo que no le importaba el uranio porque estaba enterrado "muy profundo".

En las idas y venidas desde el inicio del alto al fuego, Teherán y Estados Unidos han ofrecido pocos detalles sobre sus propuestas. Pero el jueves, mientras Irán examinaba la última oferta de Estados Unidos, Trump dio algunos detalles concretos.

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"Es una oferta que básicamente dice que no tendrán armas nucleares", dijo. "Nos van a entregar el polvo nuclear y muchas otras cosas que queremos". El presidente suele referirse al uranio iraní casi apto para bombas como "polvo", aunque el material se almacena en bidones, normalmente como gas.

Trump ha dicho que un acuerdo ha resultado difícil de alcanzar porque Irán carece de liderazgo después de que Estados Unidos e Israel mataran a gran parte de la cúpula dirigente.

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Trump y los funcionarios iraníes también han ofrecido señales que sugieren una falta de confianza entre ambas partes. Cuando se le preguntó el jueves si Irán había accedido a la exigencia de Estados Unidos de que abandonara sus ambiciones nucleares, Trump dijo que sí, pero añadió: "Cuando acceden, no significa mucho porque al día siguiente lo olvidan".

El presidente también advirtió que si Irán no aceptaba el último acuerdo, iba a "sufrir mucho".

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Su rechazo de la oferta iraní se produjo mientras el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, decía en una entrevista con el programa 60 Minutes de la CBS que el conflicto con Irán "no había terminado". Dijo que ello se debía en parte a que Irán aún no había renunciado al material que Israel temía que algún día pudiera convertirse en un arma nuclear.

La semana pasada, la Casa Blanca trató de presentar la campaña militar, denominada "Operación Furia Épica", como, de hecho, terminada. Pero en la entrevista con Full Measure, Trump dijo que era inexacto decir que las operaciones de combate habían terminado."No, no he dicho eso", dijo Trump, y añadió que Irán había sido "derrotado, pero eso no significa que hayan terminado".

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Trump esperaba que el conflicto se hubiera resuelto para cuando viajara a China para reunirse con Xi, quien está deseoso de ver el final del conflicto en Irán, que es el socio más cercano de China en Medio Oriente. La guerra ha provocado una crisis energética mundial y ha desviado recursos militares estadounidenses de Asia. También ha agotado las municiones estadounidenses, lo que ha suscitado dudas entre algunos analistas chinos sobre la capacidad de Estados Unidos para defender a Taiwán, socio cercano de Washington.

Según la emisora ​​estatal iraní, los negociadores de Irán habían transmitido su respuesta a los mediadores paquistaníes, que han estado mediando en las conversaciones.

Los funcionarios iraníes han dicho que ambos países están trabajando en un acuerdo a corto plazo que pondría fin a los combates durante otros 30 días y al bloqueo del estrecho por parte de Irán. Los funcionarios añadieron que Estados Unidos e Irán intentarían alcanzar un acuerdo integral durante el mes de tregua.

Los enfrentamientos intermitentes en toda la región durante la semana pasada han puesto de relieve la fragilidad del alto al fuego, lo que los analistas han calificado como un estado de "ni guerra ni paz".

El domingo, Emiratos Árabes Unidos dijo que había sido atacado de nuevo por drones iraníes, tras varios ataques iraníes esta última semana. Los buques de guerra estadounidenses también dispararon contra instalaciones militares situadas en la costa de Irán la semana pasada, tras ser atacados, dijo el ejército estadounidense.

Lily Kuo colaboró con la reportería.

Erica L. Green es corresponsal en la Casa Blanca y cubre al presidente Donald Trump y su gestión.

Aaron Boxerman es reportero del Times y cubre Israel y Gaza. Radica en Jerusalén.

Adam Sella cubre noticias de último momento para el Times en Washington.

Lily Kuo colaboró con la reportería.