El crucero afectado por un brote de hantavirus zarpa hacia Europa continental

Los últimos evacuados desembarcaron en las islas Canarias, y una tripulación más reducida se dirige ahora a Rotterdam, donde se desinfectará el barco, dijeron las autoridades.

Con una serie de cuatro bocinazos, el crucero en el centro de un brote mortal de hantavirus partió de las islas Canarias el lunes por la noche.

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El barco, el MV Hondius, abandonó el puerto de Granadilla de Abona en Tenerife, la mayor de las islas, casi dos días completos después de haber arribado.

El intervalo permitió examinar y desembarcar a los 150 pasajeros del crucero. Los pasajeros y algunos miembros de la tripulación están de camino a casa o ya han llegado.

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Tres personas han muerto en las casi seis semanas transcurridas desde que el barco zarpó de Argentina para realizar un itinerario por islas remotas del sur del océano Atlántico. Al menos otras siete personas que viajaban en el barco han enfermado o han dado positivo en las pruebas, según dijeron las autoridades de salud.

El hantavirus es una rara familia de patógenos transmitidos por roedores.

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Las autoridades mundiales de salud están tomando medidas para impedir la propagación del virus. Durante las próximas semanas, las autoridades nacionales de salud vigilarán a quienes se encontraban a bordo en busca de signos de la enfermedad. Los países también están trabajando para localizar a quienes puedan haber estado expuestos al virus.

La mayoría de las evacuaciones finalizaron el domingo. El último avión que transportaba a los pasajeros a sus países de origen tenía prevista su salida el lunes, dijo Mónica García, ministra de Sanidad de España. Dijo que el avión se llevaría a los 22 pasajeros y miembros de la tripulación restantes, mientras que otros 32 permanecerían a bordo.

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Oceanwide Expeditions, el operador del crucero, dijo el domingo que una vez que todos los huéspedes y parte de la tripulación hubieran abandonado el barco, este iba a "tomar los suministros necesarios" antes de dirigirse a Rotterdam, en los Países Bajos.

Se esperaba que ese viaje durara unos cinco días. Allí se desinfectará el barco, según el ministro español del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

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Carlos Barragán colaboró con la reportería.

Adeel Hassan, reportero para el Times que radica en Nueva York, cubre noticias de último momento y otros temas.

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Carlos Barragán colaboró con la reportería.