La embarcación lleva suficientes suministros para estar en altamar unos sesenta días: alrededor de doscientas hogazas de pan, 100 galones de leche, quinientos cartones de una docena de huevos, 500 kilogramos de pollo y 800 kilos de arroz. Hay trescientos rollos de toallas de papel, quinientos rollos de papel sanitario, setecientas barras de jabón y casi 300 kilos de detergente de ropa. No se permite tener bebidas alcohólicas a bordo.

"Todavía me mareo", dijo Walt Oswald, técnico que lleva veinte años tendiendo cables desde barcos. Usa un parche detrás el oído que le ayuda con las náuseas. "No es para todos".