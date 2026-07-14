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Nueva purga de Xi en el Partido Comunista de China: expulsó y destituyó a un ex integrante del Politburó

Ma Xingrui fue jefe del partido en Xinjiang, pero perdió su cargo tras una pesquisa interna que lo acusa de soborno, favores a allegados y uso irregular de su influencia política dentro de la organización

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El Partido Comunista de China expulsó y destituyó a un ex jefe regional tras un informe de la Comisión Disciplinaria. (REUTERS/ARCHIVO)
El Partido Comunista de China expulsó y destituyó a un ex jefe regional tras un informe de la Comisión Disciplinaria. (REUTERS/ARCHIVO)

El Partido Comunista de China (PCCh) anunció la expulsión y destitución de Ma Xingrui, exjefe del partido en la región de Xinjiang y hasta ahora uno de los dirigentes de mayor relevancia dentro de la organización. La decisión fue adoptada tras la aprobación por parte del Politburó de un informe elaborado por la Comisión Central de Inspección Disciplinaria, el principal organismo anticorrupción del partido, según un comunicado difundido por la agencia estatal Xinhua.

Ma Xingrui, quien era miembro del Politburó, se convierte en el tercer integrante de este órgano sometido a investigación desde 2022. Las acusaciones en su contra incluyen la pérdida de sus “ideales y convicciones”, violaciones graves de la disciplina política y organizativa del partido y el incumplimiento de sus funciones. El comunicado oficial sostiene que Ma no informó con veracidad sobre sus problemas cuando fue consultado por la organización y que favoreció a terceros en los procesos de selección y promoción dentro de la administración.

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El documento oficial detalla que Ma Xingrui permitió que familiares y allegados se beneficiaran de su influencia política, aceptó regalos y dinero de forma irregular y facilitó la compra de viviendas a precios reducidos para sus familiares. Además, se le atribuyen intercambios de poder por sexo y dinero, así como la organización de una red de corrupción familiar “a gran escala”.

Ma Xingrui, miembro del Politburó, se convirtió en el tercer integrante de ese órgano investigado desde 2022 en China. (REUTERS/ARCHIVO)
Ma Xingrui, miembro del Politburó, se convirtió en el tercer integrante de ese órgano investigado desde 2022 en China. (REUTERS/ARCHIVO)

De acuerdo con la información difundida, Ma utilizó sus cargos para favorecer a terceros en operaciones empresariales, adjudicación de proyectos y ascensos laborales, recibiendo a cambio, solo o junto a personas allegadas, grandes cantidades de bienes. El PCCh consideró que sus actos constituyen infracciones disciplinarias graves, vulneraciones legales vinculadas al ejercicio del cargo y presunto delito de soborno.

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En el comunicado se indicó que el caso de Ma Xingrui será trasladado a la Fiscalía para su revisión y eventual procesamiento judicial, conforme a lo estipulado por las normativas internas del partido y la legislación vigente.

El caso de Ma Xingrui incluyó acusaciones de intercambio de poder por sexo y dinero y de una red de corrupción familiar a gran escala. (REUTERS/ARCHIVO)
El caso de Ma Xingrui incluyó acusaciones de intercambio de poder por sexo y dinero y de una red de corrupción familiar a gran escala. (REUTERS/ARCHIVO)

La destitución de Ma Xingrui ocurre en el marco de una intensificación de la campaña anticorrupción liderada por el presidente y secretario general del PCCh, Xi Jinping. Desde su llegada al poder en 2012, Xi ha impulsado una ofensiva contra la corrupción que ha alcanzado a funcionarios de todos los niveles, desde autoridades locales hasta altos mandos militares y responsables de empresas estatales.

La campaña anticorrupción del Partido Comunista de China ha provocado la caída de numerosos dirigentes, incluyendo a miembros del Politburó y otras figuras de alto rango. Según el comunicado oficial, el objetivo declarado es erradicar prácticas corruptas y reforzar la disciplina interna, aunque algunos observadores sostienen que las investigaciones también han fortalecido el control político de Xi Jinping sobre la estructura partidaria.

El caso de Ma Xingrui resalta la determinación del PCCh para sancionar conductas consideradas contrarias a la disciplina y legalidad internas, así como la continuidad de la campaña dirigida a consolidar la autoridad central en el país.

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