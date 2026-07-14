Ataque de bisonte en Yellowstone: un turista sale volando por los aires

Un hombre de 65 años fue hospitalizado con múltiples fracturas tras ser embestido por un toro bisonte que deambulaba por un campamento del Parque Nacional de Yellowstone visiblemente agitado.

Un bisonte fuera de control en el Parque Nacional de Yellowstone embistió a un hombre que intentaba huir de él y luego lo lanzó unos dos metros y medio por los aires en un camping. El hombre, Carl Isom-McDaniel, que forma parte de varias juntas comunitarias locales en el estado de Washington, sufrió múltiples fracturas.

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El ataque ocurrió alrededor de las 8:30 de la noche del viernes en el camping Bridge Bay, cerca del lago Yellowstone, en el cuadrante sureste del parque, en Wyoming.

El bisonte macho, visiblemente agitado, deambulaba por el camping y corría hacia otros grupos de campistas, como se ve en un video grabado por Mike MacLeod, un fotógrafo profesional radicado en Bozeman, Montana, a unos 210 kilómetros de distancia.

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En el lugar se encontraban varios turistas, faltaba todavía cerca de una hora para la puesta de sol, y el camping estaba lleno de pequeños vehículos recreativos y tiendas de campaña.

Todo el mundo se mantenía a cierta distancia del bisonte, que probablemente estaba experimentando un subidón de testosterona, ya que la temporada de apareamiento acaba de empezar, dijo MacLeod en una entrevista el domingo.

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Primero, el bisonte se dirigió a toda velocidad hacia un pequeño grupo de adolescentes, que salieron corriendo, dijo, antes de seguir correteando por el camping.

Después, el toro bisonte se detuvo y se revolcó en el suelo junto a un camino del camping, a escasos metros de una mesa de picnic en la que aún quedaban restos de una cena.

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"Cuando se levantó, pateaba como un caballo de rodeo que está claramente muy agitado", dijo MacLeod, un antiguo fotógrafo de guerra que también es licenciado en biología de la fauna silvestre.

En ese momento, pasó una camioneta y un hombre con una larga barba blanca y su nieto se detuvieron a fotografiar al bisonte, dijo. (Los bisontes pueden llegar a pesar hasta más de 900 kilogramos y, a pesar de su enorme tamaño, correr hasta 48 kilómetros por hora.)

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"El bisonte dejó de revolcarse en el suelo y se incorporó. Estaba mirando en dirección a esos dos", dijo MacLeod. "Y en cuanto dejaron de tomar fotos, el bisonte se puso de pie y el abuelo dijo algo así como: 'Vámonos de aquí. Esto no me gusta'", contó. Entonces pasó otra camioneta.

A los presentes les pareció que el bisonte se había fijado en la camioneta, dijo MacLeod. Pero una vez que la camioneta se alejó, el bisonte empezó a perseguirlos alrededor de un grupo de pinos. El nieto pudo escapar corriendo, pero el bisonte alcanzó al abuelo, enganchándolo con su cuerno izquierdo cerca de la cadera antes de aventarlo por los aires.

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"Sabía que estaba en peligro porque el bisonte no se marchaba", dijo. "Se quedó justo encima de Carl y estaba muy, muy enojado. Movía la cabeza arriba y abajo y mostraba todo ese comportamiento agresivo".

"Dejé la cámara a un lado y corrí hacia el bisonte agitando los brazos arriba y abajo, gritando a todo pulmón y saltando para intentar parecer más grande y distraerlo".

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Otros le siguieron, y MacLeod dijo que lo más probable es que la multitud que se abalanzaba sobre él hiciera que el bisonte se diera la vuelta y saliera corriendo. Otros campistas se ocuparon de McDaniel, de 65 años, que forma parte de varias juntas y comisiones locales en su comunidad del condado de Whatcom, en Washington, hasta que llegó una ambulancia del parque, unos 10 minutos después.

"Le dolía mucho la pierna, pero por lo demás estuvo consciente todo el tiempo, de buen ánimo y bromeando", dijo MacLeod.

El Parque Nacional de Yellowstone señaló en un comunicado enviado por correo electrónico que "el personal médico de urgencias del parque acudió al lugar y lo trasladó a un hospital cercano", y añadió que "no hay más detalles que compartir". El hospital no respondió de inmediato a una solicitud de información actualizada sobre el estado de McDaniel.

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El inicio de la temporada de apareamiento de los bisontes coincide con el comienzo del pico de la temporada turística de verano en Yellowstone. Las normas del parque exigen que los visitantes se mantengan a una distancia mínima de 23 metros de los bisontes en todo momento.

MacLeod dijo que todas las personas que vio el viernes se mantuvieron a una "distancia respetuosa". Pero al salir del parque este fin de semana, comentó que se fijó en "media decena de situaciones mucho más peligrosas en las que la gente estaba mucho más cerca y se mostraba agresiva".

"La mayoría de la gente sabe que estos dos no se lo buscaron", dijo.

Adeel Hassan, reportero para el Times que radica en Nueva York, cubre noticias de último momento y otros temas.