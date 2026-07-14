Autoridades de salud identifican una fuente posible del brote de ciclosporiasis

La enfermedad, que ha afectado a miles de personas en gran parte de Estados Unidos, va camino de convertirse en el mayor brote de la historia reciente.

En un comunicado de prensa publicado el lunes, las autoridades sanitarias de Míchigan identificaron una posible fuente del brote de ciclosporiasis, una enfermedad causada por la infección con el parásito Cyclospora, que se transmite a través de alimentos y agua contaminados con heces.

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"Los resultados actuales apuntan a la lechuga o a vegetales de hoja verde como posible origen de este brote", dijeron las autoridades en el comunicado, aunque advirtieron que el origen aún no era definitivo y que no se podían descartar otros alimentos. Tampoco especificaron a algún productor o proveedor como fuente del brote.

Hasta el lunes por la noche, las autoridades sanitarias de Míchigan habían registrado 2640 casos y 44 hospitalizaciones: un aumento del 69 por ciento en el número de casos respecto a los notificados el viernes, y la cifra más alta de casos jamás registrada en Míchigan en un solo año. Normalmente, el estado solo registra entre 40 y 50 casos al año.

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Aunque Míchigan es el estado que más infecciones por Cyclospora está registrando ahora mismo en Estados Unidos, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) dijeron que muchos otros estados --como Nueva York, Ohio, Illinois, Indiana y Kentucky-- están informando de cifras de casos de Cyclospora superiores a lo habitual. Las cifras más recientes de los CDC incluyen al menos 843 casos confirmados en 31 estados y 86 hospitalizaciones.

Según los expertos en salud, es muy probable que las cifras de los CDC estén por debajo de la realidad, ya que los estados tardan en notificar los casos a la agencia y esta, a su vez, tarda en confirmarlos. The New York Times ha confirmado de forma independiente al menos 4800 casos de ciclosporiasis en lo que va de año. Desde 2016, los CDC han registrado un promedio de unos 2800 casos al año en todo el país.

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Este año "va camino de ser el peor año registrado" en cuanto a ciclosporiasis en Estados Unidos, dijo Caitlin Rivers, epidemióloga de la Escuela de Salud Pública Bloomberg de la Universidad Johns Hopkins, y quien está haciendo un seguimiento de los casos.

La lechuga y las mezclas para ensaladas, así como otros tipos de productos frescos como las frambuesas, la albahaca, el cilantro, las mezclas de frutas, los chícharos chinos o tirabeques y los guisantes de vaina, han estado relacionados con brotes anteriores de ciclosporiasis en Estados Unidos. Un brote de 2020 relacionado con las ensaladas empacadas de Fresh Express que contenían lechuga iceberg, col lombarda y zanahorias --el mayor de la historia reciente de Estados Unidos, según los CDC-- afectó a 701 personas en 14 estados. Los CDC también relacionaron un brote de 2022 en Florida con ensaladas envasadas, incluidos kits de ensalada César que contenían lechuga romana.

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Dada la relación previa con la lechuga y las hojas verdes para ensalada, y los primeros indicios de que este tipo de alimentos podrían estar causando la enfermedad en Míchigan, las autoridades sanitarias del estado publicaron recomendaciones específicas para preparar estas verduras. En lugar de comprar ensaladas en bolsa o paquetes de ensalada ya mezclados, recomendaron usar lechugas enteras, retirar las dos o tres capas exteriores de hojas y luego lavar bien las hojas interiores bajo el agua del grifo.

También recomendaron lavar otros productos frescos bajo el grifo. El lavado no elimina por completo el parásito, pero puede reducir su número y el riesgo de enfermarte. Las autoridades sanitarias también han recomendado pelar los productos con piel que se pueda quitar y cocinarlos a una temperatura mínima de 158 grados Fahrenheit (o 70 Celsius), que es la que mata al parásito.

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Las infecciones por Cyclospora provocan diarrea acuosa, con deposiciones frecuentes y, a veces, "explosivas". Otros síntomas pueden ser pérdida de apetito, retortijones, hinchazón, náuseas y cansancio. Aunque las complicaciones graves son poco frecuentes, los síntomas pueden prolongarse durante meses si no se tratan.

Las personas con síntomas deberían acudir a un profesional de salud para hacerse pruebas y recibir tratamiento, indicaron el viernes los CDC. La ciclosporiasis se puede tratar con antibióticos.

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Alice Callahan es reportera del Times, donde cubre nutrición y salud. Tiene un doctorado en nutrición de la Universidad de California, campus Davis.