El 2 de marzo, economistas de Columbia, Princeton y la Reserva Federal de Nueva York publicaron un ensayo académico, The Impact of the 2018 Trade War on U. S. Prices and Welfare (El impacto de la guerra comercial de 2018 en los precios y el bienestar estadounidenses), que usó datos detallados sobre importaciones para evaluar el impacto de los aranceles (por cierto, el ensayo es un trabajo hermoso). La conclusión: en una primera aproximación, los extranjeros no pagaron la cuenta en absoluto, las empresas estadounidenses y los consumidores la pagaron en su totalidad y todas las pérdidas para los consumidores estadounidenses excedieron las ganancias de los nuevos aranceles, de tal modo que los aranceles, en términos generales, empobrecieron a Estados Unidos.