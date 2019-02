A Samuel Hernández, de 10 años, le amputaron el brazo después de que fue electrocutado al intentar arreglar cables eléctricos en su casa durante un apagón. Los médicos no pueden operarlo porque no cuentan con todos los medicamentos ni los suministros necesarios: “[El gobierno] está tratando de tapar el sol con un dedo al fingir que no necesitamos esa ayuda”, dijo Marycarmen Ochoa, madre de Samuel. (Meridith Kohut/The New York Times)