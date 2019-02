Recuerda que una respuesta, por más breve que sea, muestra más cortesía y profesionalismo que el silencio. Si tienes demasiadas cosas que hacer, dilo con franqueza: "No puedo atender este pendiente por el momento". Si no es tu especialidad, dilo: "Lo siento, pero no domino el tema". Sobre todo, si quieres decir no, por lo menos di "No".