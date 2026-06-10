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Trump dice que podría no renovar el T-MEC

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Los comentarios del presidente llegan en un momento crucial de las negociaciones entre Canadá, México y EE. UU. sobre la renovación de su tratado de libre comercio.

El presidente Donald Trump sembró confusión en las incipientes negociaciones comerciales con México y Canadá al decir que no estaba seguro de querer renovar el tratado que ha dado forma a la economía norteamericana.

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Cuando le preguntaron sobre el proceso en curso para retomar el tratado de libre comercio entre Estados Unidos, México y Canadá, el presidente Trump dijo el miércoles : "No sé si lo voy a renovar".

A continuación, repitió sus afirmaciones de que Estados Unidos no requiere ni de Canadá ni de México, los dos principales socios comerciales del país.

"No necesitamos nada de lo que tiene Canadá, no necesitamos nada de lo que tiene México, pero ellos necesitan todo lo que tenemos", dijo Trump en el Despacho Oval, y añadió: "No necesitamos sus coches, no necesitamos su madera, no necesitamos su energía, no necesitamos nada de lo que tienen".

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Estos comentarios se producen cuando Jamieson Greer, el representante comercial de Estados Unidos, ha iniciado conversaciones con México sobre el tratado, conocido como USMCA por su sigla en inglés y T-MEC por su sigla en español. Está previsto que funcionarios mexicanos viajen a Washington la próxima semana para la siguiente ronda de negociaciones.

Canadá inició después de México sus propias conversaciones paralelas con Estados Unidos, pero su ministro de Comercio visitó Washington a principios de este mes para reunirse con Greer y dio a entender que las conversaciones técnicas estaban a punto de comenzar.

Sin embargo, los comentarios despectivos de Trump del miércoles pusieron de manifiesto lo difícil que será renovar el T-MEC, sucesor del TLCAN, que el propio presidente firmó durante su primer mandato. En aquel momento, en enero de 2020, lo calificó como "el acuerdo comercial más justo, equilibrado y beneficioso que jamás hayamos promulgado. Es el mejor acuerdo que hemos hecho nunca".

Esta es una noticia en desarrollo y se actualizará.

Matina Stevis-Gridneff es la jefa del buró del Times en Canadá, donde dirige la cobertura del país.

Tony Romm es un reportero que cubre desde Washington la política económica y el gobierno de Trump para el Times.

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