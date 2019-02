No solo debido al entorno cultural y geográfico, el cual puede ser tan poco familiar para muchos colombianos como lo será para la mayoría de los espectadores en Norteamérica. El paisaje donde habitan los wayúus, en una península tierra adentro en el Caribe, incluye áreas de desierto y colinas verdes y exuberantes. La mayoría son rancheros y campesinos, los wayúus comercian y manejan los conflictos potenciales a través de un sistema basado en el intercambio ritualizado y la comunicación. El honor de una familia está unido a su palabra y ciertos miembros, designados como "mensajeros de la palabra", son tratados con una deferencia especial. "No me culpes, soy solo el mensajero" se acerca a un principio sacro.