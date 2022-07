Bueno, bonito y muy caro: así se come en los 3 mejores restaurantes del mundo

Platos, técnicas, ingredientes y sabores del flamante top 3 mundial

Amada, odiada. Como mínimo, mediática y poderosa. El pasado lunes, en una gala conducida por la estrella de Hollywood Stanley Tucci, se reveló la nueva lista de The World’s 50 Best Restaurants. El evento que reúne a los mejores cocineros del mundo, se celebró en Old Billingsgate, Londres, y culminó con el anuncio del restaurante danés Geranium como el mejor del mundo. En la misma ceremonia, el restaurante peruano Central fue elegido como el segundo mejor del mundo y el mejor de América Latina, seguido por el barcelonés Disfrutar.

Para comer en estos y en otros de los mejores restaurantes del mundo hace falta tiempo y preparación, ya sea para ahorrar o para conseguir una reserva y organizar viajes. Aunque en la lista elaborada por la revista especializada británica Restaurant, la más prestigiosa del mundo de la gastronomía, hay nuevas entradas y viejos conocidos, la mayoría tiene precios desorbitados y listas de espera interminables. Aun así, a continuación, presentamos una lista práctica para saber qué esperar -y cuánto- al reservar en los 3 mejores restaurantes del mundo.

1. Restaurante Geranium (Copenhague, Dinamarca)

El menú degustación de este verano que ofrece Geranium asciende a 3.200 coronas danesas, lo que supone unos 430 euros. Sin embargo, este precio no incluye el maridaje de la comida

El restaurante de Rasmus Kofoed acaba de conseguir el primer puesto en la lista de The World’s 50 Best 2022, convirtiéndose en el mejor restaurante del mundo. Sin embargo, no es este el único triunfo que ha logrado: en este local, situado en Copenhague, Kofoed se convirtió en el primer chef danés en conseguir las tres estrellas de la Guía Michelin en el año 2016.

Situado en el conocido estadio nacional de fútbol Parken Stadion de Dinamarca, el Geranium supo ganarse poco a poco un hueco entre los mejores restaurantes del mundo. Para el chef danés, el éxito de su cocina en el restaurante no es otro que aplicar arte a unos platos que se rigen por las despensa escandinava. Así, para conseguir estos productos de alta calidad de los que presume, el precio de su menú también se encuentra a la altura.

“Mi cocina en Geranium se ha centrado durante mucho tiempo en las verduras, el pescado y el marisco como estrellas del plato, con pequeñas cantidades de carne”, declaró Kofoed en su cuenta de Instagram a finales de 2021 sobre el cambio de rumbo de su restaurante: más vegetales, cero carne.

"No he comido carne durante los últimos cinco años en casa, por lo que dejar de usar carne en el nuevo menú fue una decisión lógica y una progresión natural para Geranium”

“El menú es un reflejo de mí, de quién soy y cómo estoy evolucionando como chef y como ser humano. No he comido carne durante los últimos cinco años en casa, por lo que dejar de usar carne en el nuevo menú fue una decisión lógica y una progresión natural para Geranium”, explicaba.

Un menú degustación de alrededor de 30 platos que cambian en función de la temporada y las leyes de la naturaleza, con ingredientes sostenibles e hiperlocales y una presentación artística. Una de las reseñas más completas, la del blog especializado en restaurantes con estrella Michelín Accounting For Taste, destacó platos como la langosta a la parrilla y con leche de jugo de zanahorias fermentadas y espino amarillo o los langostinos crujientes del Fiordo con ostra y algas de trufa.

El menú degustación básico, que se consume en tres horas, cuesta 3.200 coronas danesas, alrededor de 430 euros. Y según la propia página web del restaurante, se recomienda paciencia: “Lo más pronto que podrá reservar una mesa será con tres meses de antelación”.

2. Central (Lima, Perú)

Elegido el cuarto mejor restaurante del mundo en 2021, Central no ha hecho más que mejorar sus propuestas y superarse, algo que se ve reflejado en su éxito y reconocimiento a nivel internacional

La premiación le otorgó la segunda posición a Central, el restaurante de Virgilio Martínez. El intrépido cocinero, que comenzó en el mundo de la gastronomía casi de casualidad tras intentar seguir la tradición familiar y estudiar derecho, ahora es uno de los mejores chefs del mundo de la mano de su mujer, Pía León, y su hermana, Malena Martínez.

La apuesta de los hermanos Martínez y León es clara. Central es una oda a Perú, un homenaje a su país, sus costumbres, sus tradiciones y su gente. Allí, a los comensales les espera un suculento y bello escaparate de la biodiversidad de su región. Y esta experiencia se puede disfrutar a través de cuatro opciones distintas: dos menús de 12 bocados y otros dos con 14 platos distintos, en los que se viaja desde la Amazonía, el desierto, los Andes o la costa del país. Cada una de estas propuestas se puede acompañar de un maridaje especial.

Los platos de los Martínez y León celebran las incontables maravillas de Perú a partir de productos propios de la tierra, donde la tierra y el mar están presentes a partes iguales

Los dos menús de 12 platos tienen un costo de 782 soles por persona (193 euros) y el de 14 vale 846 soles (211 euros). Los maridajes, elegidos para cada una de las experiencias, van desde los 215 soles (53 euros) compuesto por bebidas sin alcohol, hasta los 446 soles (111 euros) que cuesta el acompañamiento de caldos compuestos de fermentos, destilados y vinos de Sudamérica.

En este momento, Central solo acepta reservas hasta el mes de diciembre. Para poder cenar o almorzar, en horario de lunes a sábado de 12.45 a 13.45 horas o de 19.00 a 20.30 horas, se debe reservar a través de la web, e indicar cuántas personas asistirán -de una a seis personas máximo-. Las primeras fechas disponibles para una cena o almuerzo de dos personas aparecen el 10 de octubre: casi tres meses.

3. Disfrutar (Barcelona, España)

En Disfrutar, la batuta la llevan los chefs Oriol Castro, Mateu Casañas y Eduard Xatruch

“Una emocionante experiencia contemporánea orquestada por un talentoso trío de chefs”. Esta es la definición de The World’s 50 Best Restaurants sobre Disfrutar, el establecimiento barcelonés al que este lunes se bautizó como tercero mejor del mundo, solo por detrás del danés Geranium y el peruano Central.

La batuta la llevan los chefs Oriol Castro, Mateu Casañas y Eduard Xatruch. Los tres trabajaron en El Bulli y, tras cerrar en 2011, se unieron para abrir primero Compartir, en Cadaqués, y después Disfrutar, en el Eixample de Barcelona. Allí, los reconocidos cocineros ofrecen a sus comensales dos opciones de menú: Disfrutar Classic y Disfrutar Festival.

El primero se compone de 29 bocados de aquellas creaciones que ya son clásicas de la casa, como una versión de la cásica tapa gilda, una actualización de la típica brochette de encurtido, que combina una conserva de pescado, que suele ser anchoa, una aceituna y una piparra. En Disfrutar Festival se pueden disfrutar elaboraciones creadas durante la temporada.

“Técnicas contemporáneas, combinaciones atrevidas y el afán de sorprender son algunas de las características que Castro, Casañas y Xatruch adoptan en Disfrutar como lo hicieran en El Bulli”, destaca la organización, con platos como el panchino (un bollo esponjoso relleno de caviar y crema agria) o el pesto multiesférico con pistachos tiernos y anguila.

La página web del restaurante informa de que las reservas online están disponibles con 365 días de antelación desde la fecha actual

Los tres últimos jefes de cocina de El Bulli también proponen una aventura gastronómica única a través del menú especial table M#01, la mesa viva. Reservada para un grupo reducido de entre una o seis personas, como máximo, la propuesta solo se puede disfrutar en las entrañas del laboratorio del restaurante, ubicado en la cocina de I+D, en la planta -1 del local.

Los menús degustación Disfrutar Classic y Disfrutar Festival tienen un precio de 235 euros. Los dos se pueden acompañar con un maridaje, que cuesta 110 euros, o bien 145 si se pide la opción de maridaje semi-desalcoholizado. El menú especial table M#01, la mesa viva, tiene un costo más elevado, de hasta 1.000 euros si es para una sola persona, o bien 350 euros si el grupo es de cinco o seis comensales. Este último menú también se puede acompañar de los dos maridajes anteriores, y al mismo precio.

Con dos turnos, de almuerzos (de 13.00 a 14.15) y cenas (de 20.00 a 21.15), y sábados y domingos cerrado, la página web del restaurante informa de que las reservas online están disponibles con 365 días de antelación desde la fecha actual. Las primeras que se encuentran libres para poder reservar, son a partir del 12 de diciembre de 2022.

