Revelaron la nueva lista de los mejores 100 restaurantes del mundo: hay 21 latinoamericanos

El restaurant danés Geranium es el mejor del mundo según el listado The World’s 50 Best Restaurants, que cumple su vigésima edición y que se ha presentado anoche en una gala en Londres.

Completan el “top 5″ Pujol (Ciudad de México) en el quinto lugar, DiverXO (Madrid) en el 4, Disfrutar (Barcelona) en el 3, Central (Lima) en el dos y Geranium, que releva a otro danés, Noma.

Rasmus Kofoed, de Geranium, ha recordado que pasó su infancia explorando la naturaleza ya que se crió en un entorno rural y ha recibido el premio como un acto “de magia” porque “no es ser mejor que otros, es una celebración para todos”.

De su restaurante ha destacado la organización que desarrolla “puro arte en el plato que utiliza la despensa estacional de Escandinavia como paleta”.

Varios eran los favoritos a encabezar el ranking una vez que Noma, que recuperó esa posición en 2021, sale de la clasificación para unirse al salón de la fama Best of the Best de antiguos restaurantes número 1, donde ya estaban los españoles elBulli y El Celler de Can Roca o el francés Mirazur.

Además, Aponiente (El Puerto de Santa María, Cádiz), ha sido reconocido como Mejor Restaurante Sostenible del planeta gracias su trabajo de innovación en el ámbito marino y de aprovechamiento de recursos desconocidos como el plancton o el cereal del mar, y el nuevo premio al mejor sumiller ha sido para el español Josep Roca, de El Celler de Can Roca (Girona).

El premio Chef’s Choice, que votan los cocineros, ha recaído en Jorge Vallejo, de Quintonil (Ciudad de México), y el de mejor pastelero en Rene Frank, al frente de Coda, el único restaurante de postres de Alemania.

La nueva entrada más alta ha sido para el italiano Uliassi, directo al doce; la escalada más fuerte, del 44 al 17, para Nobelhart & Shmutzig (Berlín), pero también se han registrado bajadas, como la de uno de los más veteranos del ranking, Mugaritz (Guipúzcoa), que pasa del 14 al 21; Boragó (Santiago de Chile), del 38 al 43, o Maido (Lima), del 7 al 11.

Sonaba entre los favoritos Asador Etxebarri (Vizcaya) que baja del tercer puesto al sexto, aunque mayor ha sido el descenso de Frantzén (Estocolmo), asimismo en las quinielas, que ha caído del 6 al 25.

William Drew, director de contenido de The The World’s 50 Best Restaurants, ha destacado que lo que “parecía una locura” en su nacimiento hace dos décadas se ha convertido en uno de los eventos más importantes del ámbito gastronómico manual, y una herramienta para “promover la diversidad y dar a conocer nuevos talentos”.

Así se ha comprobado con las nuevas incorporaciones de Ikoy, Jordnaer, Fyn, Mayta o Alchemist.

La gala, que ha reunido a los mejores cocineros del mundo y ha sido conducida por el actor Stanley Tucci, se ha celebrado en Old Billingsgate de Londres una vez que la organización descartara Moscú como escenario por la guerra contra Ucrania, lo que también ha dejado fuera del listado a los restaurantes rusos White Rabbit y Twins Garden.

Esta selección de restaurantes se elabora en función de los votos de 1.080 expertos de todo el mundo, entre los que hay periodistas, cocineros y aficionados a la gastronomía de 27 regiones geográficas.

A lo largo de la ceremonia también se han entregado premios previamente anunciados como One To Watch a AM de Alexandre Mazzia (Marsella, Francia), por su cocina basada en pescados y vegetales que incluye sabores inspirados en la cocina africana; Icono a Wawira Njiru, de Alimentos para la Educación (Nairobi), y Mejor Cocinera del Mundo a Leonor Espinosa (Leo, Bogotá), quien utiliza la gastronomía como herramienta de desarrollo socioeconómico.

También han recogido el galardón Champions of Change 2022 Dieuveil Malonga (Chefs in Africa), Olia Hércules y Alissa Timonshkina (Londres) por lanzar CookForUkraine y Koh Seng Choon por fundar en Singapur y Hong Kong comedores sociales administrados por personas discapacitadas.

A continuación, la lista con los diez mejores restaurantes del mundo y los latinos mejor ubicados.

El top 10:

1. Geranium (Copenhage, Dinamarca)

2. Central (Lima, Perú)

3. Disfrutar (Barcelona, España)

4. Diverxo (Madrid, España)

5. Pujol (Ciudad de México)

6. Asador Etxebarri (Atxondo, España)

7. A Casa do Porco (San Pablo, Brasil)

8. Lido 84 (Gardone Riviera, Italia)

9. Quintonil (Ciudad de México)

10. Le Calandre (Italia)

Otros latinoamericanos en el top 100:

11. Maido (Lima, Perú)

14. Don Julio (Buenos Aires, Argentina)

32. Mayta (Lima, Perú)

43. Boragó (Santiago, Chile)

47. Oteque (Río de Janeiro, Brasil)

48. Leo (Bogotá, Colombia)

51. Alcalde (Guadalajara, México)

52. Sud 777 (Ciudad de México)

53. D.O.M. (San Pablo, Brasil)

60. Rosetta (Ciudad de México)

67. Evvai (San Pablo, Brasil)

68. Kjolle (Lima, Perú)

78. Lasai (Río de Janeiro)

83. El Chato (Bogotá, Colombia)

88. Mishiguene (Buenos Aires, Argentina)

89. Máximo Bistrot (Ciudad de México)

96. Maní (San Pablo, Brasil)

