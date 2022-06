“50 Next” 2022: quiénes son los 50 jóvenes que marcan el futuro de la gastronomía mundial

Los 50 seleccionados se distribuyen en las 7 categorías, sin un orden y evitando un formato de ránking (The World's 50 Best Restaurants)

Bilbao celebró este viernes la segunda edición de los “50 Next”, un listado que descubre a los jóvenes que dan forma al futuro de la gastronomía. Para honrar la Clase de 2021 y la Clase de 2022, los invitados se reunieron en el Palacio Euskalduna de Bilbao para un día inspirador de discusiones y discursos de miembros de “50 Next” y algunos de los nombres más importantes del sector culinario.

“The World”s 50 Best Restaurants” y “The World”s 50 Best Bars” -que reconocen a los mejores restaurantes y bares del mundo, respectivamente- organiza también “50 Next”, que premia a jóvenes en siete categorías, no solo cocineros: productores, disruptores tecnológicos, educadores, creativos emprendedores, innovadores de la ciencia, pioneros de la hospitalidad y activistas. Los 50 seleccionados se distribuyen en las 7 categorías, sin un orden y evitando un formato de ranking.

Si estos rankings por los que suspiran chefs y bartenders de todo el mundo se centran, sin embargo, en restaurantes y coctelerías, “50 Next” es una lista de personas, rostros con nombre y apellidos dispuestos a dar una vuelta a la industria gastronómica.

“Para muchas personas, la gastronomía significa buena comida, pero en ‘50 Next’ y el Basque Culinary Center celebramos toda la cadena de alimentos y bebidas, desde agricultores y productores hasta distribuidores de alimentos, sumilleres e incluso consumidores. Buscamos personas cuyo trabajo tenga un impacto en la gastronomía, por ejemplo, un científico cuyo descubrimiento afecta directamente a los alimentos y bebidas, o un activista que hace campaña por mejores políticas alimentarias”, reza el sitio web de la premiación.

La gala de Bilbao contó además con varios coloquios, con ponentes del nivel del español Joan Roca (El Celler de Can Roca), el argentino afincado en Francia Mauro Colagreco (Mirazur) o de la francesa afincada en San Francisco Dominique Creen (Atelier Creen). Roca dio inicio a las celebraciones con un discurso de apertura y Crenn habló sobre el futuro de la gastronomía. A los miembros de ambas 50 Next Classes se les unió en el escenario Colagreco en un debate que invitó a la reflexión sobre el futuro de la proteína de origen vegetal.

Formadas a través de una extensa investigación en colaboración con el Basque Culinary Center, las listas 50 Next muestran una selección global y diversa de las mentes más brillantes del sector gastronómico. Cientos de gastrónomos de todo el mundo se presentaron a sí mismos o a otros durante un proceso de solicitud y nominación que se abrió en agosto de 2021. Si bien se enfoca en los menores de 35 años, la lista también está abierta a los solicitantes mayores de 35 años que se han embarcado recientemente en una nueva carrera profesional.

La primera edición, presentada en abril de 2021, incluyó al experto en fermentación canadiense y excocinero de Noma (Copenhague) David Zilber en la categoría Hospitality Pioneers; al agricultor australiano indígena Josh Gilbert en la categoría de Empowering Educators, y a la activista contra el cambio climático y por el empoderamiento de las mujeres la jamaiquina Jhannel Tomlinson, en la categoría de Trailblazing Activists.

¿Quién forma parte de la “50 Next Class of 2022″?

Los "Empowering Educators" tienen la misión de cambiar la forma en que pensamos sobre la comida de sus culturas (The World's 50 Best Restaurants)

“50 Next” presenta al mundo una nueva generación de talento que realmente está marcando la diferencia. Creada como una lista inclusiva en lugar de una clasificación, “50 Next Class of 2022″ arroja luz sobre las carreras y los logros de 50 personas menores de 35 años que están causando sensación en el sector gastronómico más amplio. La segunda edición de la lista, que abarca todos los niveles de la cadena de alimentos y bebidas, cuenta con personas que trabajan en una amplia gama de industrias y profesiones, desde la investigación científica hasta la elaboración del vino y desde la agricultura hasta la tecnología.

Para distinguir los logros de la Clase de 2022, la lista se dividió en siete categorías: “Empowering Educators” (educación), “Entrepreneurial Creatives” (industrias creativas), “Gamechanging Producers” (productores), “Hospitality Pioneers” (hostelería), “Science Innovators” (ciencia), “Tech Disruptors” (tecnología) y “Trailblazing Activists” (activismo).

El proyecto forma parte del nuevo enfoque hacia el que parece estar avanzando la organización “50 Best” en los últimos años, aparte de que sirve como vía para rejuvenecer su imagen y filosofía . “Es muy relevante para ‘50 Best’, que empezó como una lista, pero actualmente es más un enfoque ‘tastemakers’; en los últimos años, hemos lanzado ‘50 Best Talks’, listas de restaurantes de Latinoamérica, Asia y, más recientemente, Middle East y Norte de África o listas específicas de bares para Norteamérica y Asia, así como el el programa ‘50 Best Recovery’ que creamos durante la pandemia. Estamos expandiendo hacia no solo incluir restaurantes y bares, sino mucho más allá”, indicó Laura Price, colaboradora de la organización de los premios que lleva años gestando este proyecto. “Hemos pasado de ‘listmakers’ a ‘tastemakers’”, subrayó por su parte Giulia Sgarbi, Deputy Content Editor de “50 Best”, hoy en la introducción del evento en Bilbao.

Entre los nombres seleccionados hay jóvenes que destacan tras haber trabajado en relevantes restaurantes de alta cocina, como, por ejemplo, Noma, actual líder mundial de la lista "50 Best"

Por la categoría “Empowering Educators”

- Arielle Johnson, 35 - Nueva York, EEUU.

- Charles Michel, 36 – Bogotá, Colombia (de Francia).

- Chloé Charles, 35 – París, Francia.

- Anusha Murthy, 30, y Elizabeth Yorke, 29 – Bangalore, India.

- Yi Jun Loh, 29 – Kuala Lumpur, Malasia.

- Vinesh Johny, 33 – Bangalore, India.

Por la categoría “Entrepreneurial Creatives”

- Camila Fiol Stephens, 34 – Santiago, Chile.

- Caroline Cotto, 29 – Oakland, EEUU.

- Dinara Kasko, 33 – Kharkov City, Ucrania.

- Juan Pablo Medina, 29 – Copenhague, Dinamarca (de Colombia).

- Mariana da Silva Vasconcelos, 30 – Campinas, Brasil.

- Oscar Ekponimo, 36 – Abuja, Nigeria.

- Travinder Singh, 31 – Singapur.

Creada como una lista inclusiva en lugar de una clasificación, “50 Next Class of 2022″ arroja luz sobre las carreras y los logros de 50 personas menores de 35 años que están causando sensación en el sector gastronómico más amplio (The World's 50 Best Restaurants)

Por la categoría “Gamechanging Producers”

- Corrado Paternò Castello, 30 – Catania, Italia.

- Dharath Hoonchamlong, 29 – Bangkok, Tailandia.

- Jessica Naomi Fong, 31 – Hong Kong.

- Martin Texier, 32 – Saint-Julien-en-Saint-Alban, Francia.

- Pol Contreras Vilapriñó, 36 – Ezcaray, España.

- Rosanna Gahler, 25 – Alt Madlitz, Alemania.

- Yu Hsuan Cheng, 34 – Taipei.

- Rahaf Allymoni, 29 – Ámsterdam, Países Bajos (de Siria).

Por la categoría “Hospitality Pioneers”

- Debora Fadul, 36 – Ciudad de Guatemala, Guatemala.

- Jackwing Yao, 31, Lola Liu, 30 y Tiger Liang, 27 – Guangzhou y Shenzhen, China.

- Javier Rivero Yarza, 31 – Tolosa, País Vasco.

- Michael Adé Elégbèdé, 32 – Lagos, Nigeria.

- Mmabatho Molefe, 27 – Cape Town, Sudáfrica.

- Santiago Lastra, 32 – Londres, Reino Unido (de México).

- Mette Brink Søberg, 32 – Copenhague, Dinamarca.

- Zineb Hattab, 32 – Zurich, Suiza (de España y Marruecos).

La segunda edición del listado publicado por "50 Best" incluye a personas de todo el mundo (The World's 50 Best Restaurants)

Por la categoría “Science Innovators”

- Asrar Damdam, 29 – Jeddah, Arabia Saudí.

- Eneko Axpe, 35 – San Francisco, EEUU (de España).

- Gregory Constantine, 33 – Nueva York, EEUU (de Australia) y Stafford Sheehan, 33 – Nueva York, EEUU.

- Jessica Bogard, 34 – Brisbane, Australia.

- Nidiya Kusmaya, 30 – Sukabumi, Indonesia.

- Risha Jasmine Nathan, 34 – Nueva Delhi, India.

- Verleen Goh, 35 – Singapur.

- Sara Marquart, 33 – Zurich, Suiza (de Alemania) y Maximilian Marquart, 36 – Múnich, Alemania.

Por la categoría “Tech Disruptors”

- Daniella Kwayu, 31 – Dar es Salaam, Tanzania.

- Fengru Lin, 34 – Singapur. Magdalena Jüngst, 29, y Tim Jäger, 30 – Múnich, Alemania

- Mustapha Diyaol-Haqq, 22 – Accra, Ghana.

- Nick Berry, 34 – Kingscote, Australia.

- Scott-William Braley, 34 – Le Havre, Francia.

- Farah Emara, 31 – Giza, Egipto.

Por la categoría “Trailblazing Activists”

- Alpha Sennon, 35 – Siparia, Trinidad y Tobago.

- Nicola Kagoro, 33 – Harare, Zimbabwe (de EEUU).

- Nidhi Pant, 29 – Mumbai, India.

- Zacarias González, 37 – New York, EEUU.

- Jenny Dorsey, 31 – Los Ángeles, EEUU (de China).

- Lefteris Arapakis, 28 – Piraeus, Grecia.

