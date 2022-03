¿Cuánto alcohol se puede tomar antes de manejar?

¿Cuánto alcohol se pude tomar antes de subirse al auto para manejar? En primer lugar, hay que tener en cuenta que el efecto que va a tener lo que uno toma sobre su metabolismo depende de la cantidad de alcohol que uno haya consumido, y también de la calidad y el tipo de bebida .

Para empezar, vamos a detenernos en la cantidad. Vamos a tomar como unidad de medida el contenido que cabe en una lata de cerveza o en una copa de vino de aproximadamente 120 ó 150 centímetros cúbicos. En el caso de las bebidas blancas, tomamos de referencia 3 cucharadas soperas, que es la medida legal. O una medida de vermouth u oporto.

En cada caso, el volumen de la unidad de medida varía porque el porcentaje de alcohol no es el mismo . Esto implica que en una copa la cantidad de alcohol que se puede ingerir depende del tipo de bebida que se consuma.

El alcohol afecta la velocidad de reacción, la coordinación y la capacidad de realizar multitareas (Foto: Christin Klose/dpa)

Aquí los valores aproximados:

- Cerveza: 5%

- Vino: 11%

- Vinos fortificados: 18%

- Bebidas blancas: 40% o más

Además del porcentaje de alcohol, hay que tener en cuenta las condiciones en las que se bebe. No es lo mismo tomar en ayunas que mientras uno está cenando . Si uno tienen el estómago vacío, el alcohol llega más rápido al cerebro, y si uno está comiendo o ha ingerido algún alimento antes, el metabolismo es más lento. De la misma manera, si uno bebe copa tras copa, en poco tiempo el efecto será mayor.

Las burbujas también aceleran la forma que el cuerpo metaboliza el alcohol. También el estado anímico influye, si una persona está con un estado de ansiedad o depresión, es probable que le genere más efecto.

En promedio, el cuerpo tarda una hora en eliminar cada copa que se toma. El hígado procesa 15 centímetros cúbicos de alcohol por hora. Esto significa que si usted salió a cenar y tomó alcohol, por ejemplo una copa de vino, le conviene esperar una hora antes de subirse al auto y manejar. Si tomó dos copas, le conviene esperar dos horas.

Además del porcentaje de alcohol, hay que tener en cuenta las condiciones en las que se bebe. No es lo mismo tomar en ayunas que mientras uno está cenando (iStock)

¿Qué impacto tiene el alcohol en el cuerpo después de la primera copa? Se ve afectada la velocidad de reacción, la coordinación, la posibilidad de realizar movimientos rápidos y la capacidad de realizar multitareas . Y esto se relaciona con el manejo, conducir implica estar concentrado y llevar adelante varias acciones en simultáneo.

La única cantidad segura para para salir y luego conducir, es no haber bebido . Por eso es importante el concepto de conductor responsable.

Quizás usted puede decir: “Yo tengo cultura alcohólica”, bueno, sepa que eso no existe. Hay gente que cree que puede estar embriagado y no sentirlo, pues no es así su cuerpo lo siente.

Si la gran mayoría de las ciudades y los países avanzan hacia políticas de tolerancia cero con el alcohol al volante, es bueno recordar la frase que decía el gran escritor Franz Kafka: “En tu lucha contra el resto del mundo te aconsejo que te pongas del lado del resto del mundo”, porque lo más probable es que usted equivocado excepto que sea Dalí o Picasso.

*El doctor Alberto Cormillot (MN 24.518) es un reconocido médico argentino especialista en obesidad, educador para la salud, escritor y conferencista. Fundó y dirige la Clínica de Nutrición y Salud que lleva su nombre, Dieta Club, la Fundación ALCO (Anónimos Luchadores Contra la Obesidad) y el Instituto Argentino de Nutrición, desde donde asesora a industrias para la elaboración de productos dietéticos y saludables.

* Realización: Gaston Taylor y Alejandro Beltrame / Edición: Patricio Staricco / Producción: Macarena Sanchez

