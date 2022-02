¿Los pacientes mienten a sus médicos?

Por Qué Los Pacientes Mienten

La mentira es un elemento que puede aparecer en la relación médico paciente. Cuando hablamos de médico, lo decimos en término amplio, nos referimos a nutricionistas, kinesiólogos, psicólogos, o cualquier otro profesional formado y especializados que se relacione con el cuidado de la salud.

En el caso de los profesionales, muchas veces ocurre que no saben cómo comunicar una mala noticia porque no fueron entrenados para eso o tiene temor de cómo puede tomarlo la persona. No estamos hablando de mentira en este caso, pero sabemos que su impacto es importante.

¿Por qué mienten los pacientes? Porque les da vergüenza algo que hicieron, o porque le cuesta compartir su intimidad o porque cometieron una acción que va en contra de lo que sugiere el tratamiento médico .

En general, el 70% u 80% de los pacientes no siguen el tratamiento al pie de la letra tal cual se lo dijo su médico. Según un reciente estudio español, el 40% de los pacientes miente en la cita en consultorio, esos porcentaje crece, y es más alto para el grupo entre los 18 y 30 años.

El importante generar un vínculo de confianza para hablar con sinceridad al profesional de la salud (Gettyimages)

A su vez, la mentira en el consultorio disminuye a partir de los 50 años, esto puede deberse a que las complicaciones suelen ser mayores en esa edad y además, aparece el dolor.

Ese mismo estudio determino que, cuando se preguntó sobre sexualidad en la consulta solamente el 15% de las mujeres reconoció que no le interesaba el tema. Sin embargo, cuando ese mismo interrogante se planteó en un cuestionario anónimo en las mismas personas, el 40% afirmó que no le que no le interesaba.

En el caso de las personas con sobrepeso, hay dos lagunas, por decirlo de alguna manera. Una laguna tiene que ver con lo que como y lo que creo que como, ésa es una laguna inconsciente, ocurre cuando una persona cree que consumió 60 calorías y comió 80, por ejemplo. Hay otra laguna, que fomenta la mentira, y es la brecha entre lo que realmente como y lo que digo que como, porque no estoy cumpliendo el tratamiento.

Los pacientes mayores de 50 años mienten menos a sus médicos que los más jóvenes, esto puede deberse a que las dolencias suelen ser más complejas en esa edad (Getty Images)

En personas con sobrepeso, esta brecha entre lo uno hace y lo que dice que hace puede oscilar entre el 30%, este porcentaje sube en pacientes con diabetes tipo 2.

Ahora, mediante un análisis de sangre se puede saber qué comió una persona diabética en las últimas semanas, antes sólo existía el análisis para medir el nivel de glucemia. Esa precisión no existe para el resto de los pacientes con sobrepeso.

Por todo esto es muy importante que usted vaya generando confianza con su médico, y si usted tiene un profesional que no le genera confianza, no vaya y busque otro, porque mentirle al médico es mentirse a uno mismo ,

*El doctor Alberto Cormillot (MN 24.518) es un reconocido médico argentino especialista en obesidad, educador para la salud, escritor y conferencista. Fundó y dirige la Clínica de Nutrición y Salud que lleva su nombre, Dieta Club, la Fundación ALCO (Anónimos Luchadores Contra la Obesidad) y el Instituto Argentino de Nutrición, desde donde asesora a industrias para la elaboración de productos dietéticos y saludables.

* Realización: Gaston Taylor y Alejandro Beltrame / Edición: Martín Rodríguez / Guión: Macarena Sanchez

