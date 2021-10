Prueban un medicamento para la diabetes tipo 2 para prevenir casos graves de COVID-19

Los pacientes con diabetes tipo 2 que usaban fármacos con propiedades antiinflamatorias para tratar su afección tenían mejores resultados de salud si contraían COVID-19, según un estudio científico (MARILYN NIEVES / MARILYN NIEVES)

Un medicamento para la diabetes tipo 2 podría disminuir el riesgo de hospitalización o muerte si se toma meses antes de la infección por COVID-19, encuentra un nuevo estudio científico.

Investigadores de la Universidad Estatal de Pensilvania estudiaron que los pacientes con diabetes tipo 2 que usaban agonistas del receptor del péptido 1 similar al glucagón (GLP-1R) para tratar su afección tenían mejores resultados de salud si contraían COVID-19. Los agonistas de GLP-1R son una clase de fármacos con propiedades antiinflamatorias que se utilizan a menudo para tratar la hinchazón del tejido corporal que enfrentan algunos diabéticos.

Los pacientes con diabetes tipo 2 que habían estado tomando el medicamento tenían un 33 por ciento menos de probabilidades de ser hospitalizados y un 42 por ciento menos de probabilidades de morir dentro de los 28 días de la infección por COVID-19. Los investigadores publicaron sus hallazgos en la revista Diabetes en donde recabaron datos de 30.000 pacientes con diabetes tipo 2 que contrajeron coronavirus entre enero y septiembre de 2020. Luego, compararon las tasas de pacientes que usaban agonistas de GLP-1R con un grupo de control de más de 23.000 participantes.

Los medicamentos como dulaglutida, exentida, semaglutida y liraglutida pertenecen a la clase de fármacos GLP-1R tienen propiedades antiinflamatorias que ayudan a prevenir algunos de los peores efectos de la infección por COVID-19. Muchos medicamentos para la diabetes pueden detener la inflamación, ya que los diabéticos a menudo luchan contra la hinchazón del tejido corporal.

Los investigadores aún recomiendan la vacuna COVID-19, como forma más eficaz de prevenir infecciones, complicaciones graves o la muerte por el virus (EFE/ Bienvenido Velasco)

Los investigadores también recopilaron datos sobre otros dos tipos de medicamentos para la diabetes tipo 2 con propiedades antiinflamatorias, los inhibidores de la dipeptidil peptidasa-4 (DPP-4) y la pioglitazona. Los inhibidores de DPP-4 mostraron un riesgo reducido de efectos secundarios respiratorios del virus, pero poca capacidad para prevenir la hospitalización o la muerte. En tanto, la pioglitazona mostró capacidad para prevenir hospitalizaciones, pero poca para prevenir muertes en los casos más graves. Los agonistas de GLP-1R, que también mostraron la capacidad de prevenir los efectos secundarios respiratorios en un 38 por ciento, fueron los más efectivos y los únicos que redujeron el riesgo de muerte.

Los investigadores son optimistas sobre los hallazgos, pero quieren ver más datos del fármaco antes de considerarlo un verdadero tratamiento de Covid.

“Se necesitan más investigaciones para confirmar si los agonistas de GLP-1R pueden proteger contra las complicaciones graves de COVID-19. También es necesario determinar las condiciones en las que estos medicamentos podrían ser protectores y cómo podrían usarse de manera segura durante la hospitalización por COVID-19″, dijo en un comunicado la doctora Nazia Raja-Khan, coautora del estudio y profesora asociada de medicina en Penn State. El equipo está pidiendo que se realicen ensayos clínicos aleatorios para probar la capacidad de los medicamentos para prevenir los casos más graves de COVID-19.

“Nuestros resultados son muy prometedores ya que el tratamiento con agonistas de GLP-1R parece ser altamente protector, pero se necesita más investigación para establecer una relación causal entre el uso de estos medicamentos y la disminución del riesgo de resultados graves de COVID-19 en pacientes con diabetes tipo 2,”, precisóla doctora Patricia Grigson, profesora y directora del Departamento de Ciencias Neurales y del Comportamiento de Penn State.

Investigadores de la Universidad Estatal de Pensilvania realizaron el estudio (EFE/NACHO GALLEGO)

Los investigadores aún recomiendan la vacuna COVID-19, como forma más eficaz de prevenir infecciones, complicaciones graves o la muerte por el virus. Sin embargo, los diabéticos pueden tener más riesgo que otros si sufren una infección irruptiva, y aquellos que usan agonistas de GLP-1R podrían tener una mayor probabilidad de sobrevivir. “Se ha demostrado que las vacunas reducen la hospitalización y la muerte por COVID-19. Pero la comunidad científica continúa buscando tratamientos que puedan complementar la vacunación al reducir aún más el riesgo de hospitalización, complicaciones respiratorias y muerte por COVID-19 en pacientes en riesgo con afecciones preexistentes como la diabetes”, precisó Jennifer Nyland, profesora asistente de ciencias neuronales y del comportamiento y coautora del estudio.

Si bien las propiedades antiinflamatorias del medicamento podrían ser efectivas para prevenir complicaciones graves de COVID, los investigadores no recomiendan que las personas no diabéticas lo usen. “No recomendamos absolutamente que las personas usen medicamentos que no hayan sido probados a fondo y considerados seguros y efectivos para tratar los síntomas de COVID. No sabemos qué hace este medicamento en personas que no tienen diabetes tipo 2″, alertó Nyland.

Si tiene éxito, los medicamentos para la diabetes podrían unirse al molnupiravir, un medicamento desarrollado recientemente por MSD que actualmente busca autorización de uso de emergencia para él, como un medicamento que se puede tomar antes de la infección para prevenir algunos de los peores efectos del virus. Los pacientes con diabetes tienen un mayor riesgo de complicaciones causadas por COVID, lo que hace que estos hallazgos sean una noticia prometedora para los diabéticos.

