Boom de las Islas del Caribe: aumenta el interés de los viajeros por destinos sólo para vacunados

Barbados y Santa Lucía, junto a a las Islas Vírgenes Británicas, permiten que los viajeros no vacunados ingresen pero deben cumplir aislamiento (Getty Images)

El deseo abrumador de viajar enfrenta dilemas en torno a las instancias de vacunación de cada viajero y de las exigencias de control en los destinos. Es por eso que el Caribe ha generado una especia de división de aguas natural entre el tipo de turismo “aceptable” en esta temporada. La severidad o indulgencia de cada autoridad local frente a los requisitos de entrada de turistas está modificando las tendencias de viaje en la región.

Los viajeros no vacunados están reorientando sus viajes hacia las islas que les permitirán entrar, mientras que los vacunados quieren lugares que mantengan fuera a los no vacunados.

Barbados y Santa Lucía, junto a a las Islas Vírgenes Británicas , permiten que los viajeros no vacunados ingresen solo si cumplen aislamiento al ingresar. Los datos muestran que pocos están dispuestos a hacerlo, especialmente cuando tienen otras opciones en el Caribe que no requieren tiempo de aislamiento o certificados de vacunas.

Después de que cada destino anunciara requisitos de vacunación para los turistas, subió el interés de los viajeros: Granada 25%, San Cristóbal y Nieves 26%, Islas Caimán 44% y Anguila 59%. (Getty Images)

Al menos siete naciones y territorios del Caribe han anunciado políticas de vacunación obligatorias para los viajeros adultos entrantes: Anguila, Granada, St. Barts, St. Kitts y Nevis, Trinidad y Tobago, Turks y Caicos, así como las Islas Caimán. Las Islas Caimán planean permitir la entrada de viajeros no vacunados si se mantienen en cuarentena durante 14 días. La seguridad se cita como la razón principal detrás del requisito, pero estas políticas también pueden ser buenas para los negocios.

La empresa de tecnología de marketing Zeta Global analizó el tráfico de los principales sitios web de turismo después de que cada destino anunciara requisitos de vacunación para los turistas. Tras los anuncios, el interés por viajar aumentó en todos ellos: Granada 25%, San Cristóbal y Nieves 26%, Islas Caimán 44% y Anguila 59%.

Los datos mostraron dos tendencias emergentes en el Caribe: aumenta el interés en viajar a islas donde existen protocolos de vacunación, mientras que el interés entre otras islas sin protocolos de vacunación está disminuyendo.

Las búsquedas y reservas se dispararon cuando Trinidad y Tobago anunció que reabría solo para viajeros inmunizados (Getty Images)

Los datos de la empresa de marketing de viajes Adara indican entusiasmo por las políticas de entrada solo para vacunados. Las búsquedas y reservas se dispararon cuando Trinidad y Tobago anunció que reabría solo para viajeros inmunizados, y luego nuevamente cuando se implementó la política. La compañía de viajes de aventura Intrepid Travel está viendo una preferencia por destinos con más restricciones. Matt Berna, director gerente de la compañía señaló que han “descubierto que los clientes están más interesados en viajar a destinos del Caribe con políticas y restricciones de viaje más estrictas y firmes relacionadas con Covid-19″.

Por ejemplo, entre los viajes más populares reservados “ninguno de los tours en México está entre los 20 primeros”, explicó Berna. México tiene protocolos Covid indulgentes.

“Nuestras cifras de llegadas han sido constantes y carga continúan mejorando”, señala Petra Roach, directora ejecutiva de la Autoridad de Turismo de Granada. “Las Islas Turcas y Caicos se prepararon para recibir comentarios mixtos cuando anunciaron su política a principios de este mes -explicó Jamell R. Robinson, ministro de salud y servicios humanos de las islas-. Sin embargo, hemos recibido una respuesta enormemente alentadora de los visitantes. Anticipamos que tendrá un impacto positivo a largo plazo en las reservas”.

Dominicana, Jamaica, las Bahamas y las Islas Vírgenes de los EE. UU. tienen políticas de entrada que dependen de las pruebas de COVID-19 en lugar de certificados de vacunación (Getty)

Cuando las vacunas faltan

A diferencia de las islas con políticas relativamente estrictas, lugares como la República Dominicana, Jamaica, las Bahamas y las Islas Vírgenes de los EE. UU. tienen políticas de entrada que dependen de las pruebas de COVID-19 en lugar de certificados de vacunación.

Los datos de Adara sugieren que el interés por viajar fue mayor a la República Dominicana antes de que otras islas del Caribe establecieran mandatos de vacunación a principios del último verano del hemisferio norte. La mayoría de los viajeros a la República Dominicana no necesitan presentar una prueba negativa, pero algunos están sujetos a pruebas de aliento Covid-19 a su llegada.

Según las agencias de viajes, las personas vacunadas quieren vacacionar en lugares que tienen requisitos más estrictos, para no mezclarse con los no vacunados (Getty Images)

A medida que aumentaron las tasas de vacunación entre los principales mercados de la isla, es decir, Estados Unidos y Canadá, disminuyó el interés por los viajes. Las tasas de infección por COVID en la República Dominicana disminuyeron de junio a agosto, pero el interés y las búsquedas no repuntaron en consecuencia.

El tráfico aumentó a los principales sitios web de turismo de Jamaica y las Bahamas en junio y julio, pero los visitantes pasaron menos tiempo buscando y haciendo clic en menos páginas, revela la investigación de Zeta Global. Estas tendencias muestran que los viajeros todavía tienen sentimientos más vacilantes acerca de viajar a áreas sin políticas de vacunación.

Se pueden aplicar sentimientos similares al deseo de volar de los viajeros. Un estudio del sitio web financiera FinanceBuzz indica que es probable que más personas vuelen (48%) si las aerolíneas requieren vacunas, que la cantidad que no favorece dicha política (27%).

Estas cifras sugieren que las islas con protocolos indulgentes, es decir, aquellas sin aislamientos o mandatos de vacunación, probablemente atraigan a viajeros no vacunados mientras disuaden a los vacunados. “Las personas vacunadas quieren vacacionar en lugares que tienen requisitos más estrictos, por lo que no se mezclan con los no vacunados” , concluyó Carolyn Corda, directora de marketing de Adara.

SEGUIR LEYENDO: