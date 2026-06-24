¿Félix Salgado declinó ir por la gubernatura de Guerrero? Esto es lo que sabemos

Félix Salgado Macedonio no se registró para ser candidato a la gubernatura de Guerrero. (Senado Morena)

Félix Salgado Macedonio se ausentó en el World Trade Center de la Ciudad de México, donde Morena lleva a cabo el registro de las coordinaciones estatales en defensa de la Transformación y la soberanía nacional, quienes después, pasarán a ser las y los candidatos para alguna gubernatura en las elecciones de 2027.

Félix Macedonio se queda sin registro para Guerrero

Pese a que el senador ya había adelantado que sí contendería en el proceso interno, este 23 de junio -fecha en que se registraron los aspirantes a Guerrero- el legislador se omitió de las internas, aun cuando Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones, habría dado el visto bueno para que siquiera se inscribiera a la primera fase.

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En redes sociales, Salgado Macedonio publicó un breve mensaje que llevó a una interacción masiva, sobre todo con reacciones de “me divierte”:

“Mi deber, es cuidar de la unidad de todos y todas. Abrazos”.

Cabe destacar que, las aspiraciones del morenista han generado polémica debido a que es papá de Evelyn Salgado, gobernadora de Guerrero, por tanto, el senador se estaría aferrando a un cargo al que por los estatus de Morena no puede contender, debido a que el partido oficialista aplicará la Ley Antinepotismo a partir de las elecciones del próximo año.

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Félix Salgado Macedonio envió mensaje tras no registrarse para la gubernatura de Guerrero.

¿Mensaje de Citlali Hernández lo hizo recapacitar?

En entrevista para medios desde la sede de registro, Citlalli Hernández fue cuestionada sobre las aspiraciones del papá de Evelyn Salgado, aseguró que como toda la militancia tenía el derecho a inscribirse, sin embargo, le envió el siguiente mensaje:

“Le recomendaría que ponga su liderazgo al servicio del proyecto, como siempre lo ha hecho, y él sabrá cuál es la mejor decisión”.

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Ya con los lineamientos de una convocatoria que prohíbe el nepotismo y hablar mal de los contrincantes, la líder morenista dejó claro que las aspiraciones de Félix Salgado Macedonio se verían truncadas en algún momento del proceso: “Seremos muy fraternos, pero también muy respetuosos de que quien no cumpla las reglas establecidas en la convocatoria, no tendrá oportunidad”.

16 perfiles se registraron para Guerrero

Entre la exconsejera Jurídica de Presidencia y la líder nacional del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), en total se registraron 16 aspirantes a la gubernatura de Guerrero, quedando de la siguiente forma el listado:

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Rogelio Ortega Martínez Iván Hernández Díaz José Ojeda Jiménez Karen Castrejón Trujillo, dirigente nacional del PVEM Genaro Vázquez Flores Zeferino Gómez Valdovinos Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros Esthela Damián Peralta, exconsejera jurídica de la presidenta Claudia Sheinbaum Marcial Rodríguez Saldaña Aidé Ibarez Castro Abelina López Rodríguez, alcaldesa de Acapulco con licencia Victoriano Wences Real Beatriz Mojica Morga Alberto López Rosas Rubén Cayetano María Guadalupe Eguiluz Bautista

Andrea Chávez y el presidente municipal de Ciudad Juárez contenderán por la candidatura al gobierno de Chihuahua. (redes sociales)

También se realizó el registro por Chihuahua donde contenderán: Andrea Chávez Treviño, Cruz Pérez Cuéllar y Luis Carlos Arrieta Lavenant. Y por Colima: Rosa María Bayardo Cabrera, Gricelda Valencia de la Mora y Joel Padilla Peña.

“Se ha diseñado un proceso muy organizado, muy ordenado, pero sobre todo que en el fondo lo que busca es fortalecer la unidad con la transformación que es lo más importante para nuestro proyecto nacional”, comentó Ariadna Montiel el pasado 22 de junio.

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