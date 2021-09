Gales, Escocia e Irlanda del Norte: todo lo que hay que saber para viajar en pandemia

Antes de ingresar a Gales, el viajero debe completar un formulario de localización como precaución ante un eventual contagio (Getty Images)

Como ocurre habitualmente con las naciones pertenecientes a la Commonwealth, cada una puede observar o adherir a las medidas que consideren acordes a sus propias necesidades. En este caso, el COVID-19 no ha sido una excepción. Para las cuestiones de viajes, cada una de las regiones cuenta con su propio servicio informativo oficial actualizado a diario y ha implementado sus propias pautas.

Gales

Antes de ingresar a Gales, el viajero debe completar un formulario de localización por un eventual futuro contagio. Algunas personas que viajan por motivos de trabajo (diplomáticos, representantes de organismos internacionales, conferencistas, personal de la Corona británica y familiares, en líneas generales) no tienen que completar el formulario de localización de pasajeros.

Además, hay que presentar certificado de una prueba de coronavirus negativa, aunque no es necesaria si se comenzó el viaje desde Inglaterra, Irlanda, Irlanda del Norte, Escocia, la Isla de Man, Jersey o Guernsey, desde las Islas Malvinas, Georgia del Sur y Sandwich del Sur o Santa Elena, Ascensión y Tristán da Cunha. El test debe tener fecha dentro de los 3 días previos a arribar a Gales. El certificado deberá enviarse antes de embarcar para viajar a Gales.

Para ingresar a Gales hay que presentar un PCR negativo, excepto para viajerons que llegen desde el resto de los países de la Commonwealth (Getty Images)

Si no se presenta un certificado de resultado negativo de la prueba, no es posible usar ningún medio de transporte a este destino. Quienes arriben a la región sin un test negativo, podrían recibir una multa de 500 libras esterlinas. Los niños menores de 11 años no necesitan realizar una prueba.

No es necesaria la presentación del resultado negativo si se viaja para recibir tratamiento médico urgente o acompañar a alguien que viaja para recibirlo. Tampoco si tiene una condición médica que significa que no se puede tomar una prueba, en ese caso se debe presentar una nota de un médico al momento del check-in y al personal de la Fuerza Fronteriza a su llegada a Gales

En Gales el resultado del test negativo debe estar en inglés, francés o español (Getty Images)

El resultado de la prueba debe estar en inglés, francés o español. No se aceptarán traducciones y se debe proporcionar el certificado del resultado del PCR original. Debe incluir la siguiente información: nombre, que debe coincidir con el nombre que figura en sus documentos de viaje, fecha de nacimiento o edad, el resultado de la prueba, la fecha en que el proveedor de la prueba recogió o recibió la muestra de prueba, el nombre del proveedor de la prueba y sus datos de contacto, el nombre del dispositivo de prueba

Si el resultado de la prueba no incluye esta información, es posible que no se pueda ingresar a Gales. La actualización de información se encuentra siempre disponible en https://gov.wales/travel-wales-covid-19-testing-and-isolation

En Escocia las restricciones funcionan según un semáforo que clasifica el país de origen del viajero (Getty Images)

Escocia

Las reglas dependen del destino donde se haya estado durante los 10 días previos a viajar a Escocia. Si el viajero participó antes de un tour, por ejemplo, visitando otras partes del Reino Unido antes de ingresar a Escocia, y ha estado allí durante 10 días o más, se podrá viajar a Escocia siguiendo las reglas del Reino Unido.

Si se va a pasar la primera noche en Inglaterra antes de viajar a Escocia, se puede optar por realizar el examen en el National Health Service (NHS) británico, reservado a través del portal CTM (Corporate Travel Management) o un examen privado. Escocia exime de las restricciones a viajeros que arriben desde Inglaterra, Gales, Irlanda del Norte, República de Irlanda, Isla de Man, Jersey, Guernsey.

Además, al llegar a Escocia se debe realizar una prueba de PCR el segundo día del viaje (Getty Images)

En el caso de llegar desde países considerados verdes, según el semáforo epidemiológico (https://www.gov.scot/publications/coronavirus-covid-19-international-travel-quarantine/pages/red-amber-and-green-list-countries/) se requiere antes de viajar, iniciar sesión en el portal CTM y solicitar prueba de PCR a la llegada, al menos 72 horas antes del viaje y completar un formulario de localización de pasajeros, dentro de las 48 horas anteriores al viaje. Al llegar se realizará la prueba.

En el caso de provenir de países ambar, es preciso obtener un certificado COVID digital europeo para la UE o una tarjeta CDC para EE. UU. Iniciar sesión en el portal CTM y solicitar la prueba de PCR a la llegada, al menos 72 horas antes de su viaje. Realizar un examen previo a la salida , no más de 72 horas antes de su viaje y completar un formulario de localización de pasajeros , dentro de las 48 horas anteriores a su viaje.

Al llegar a Escocia se debe realizar una prueba de PCR el día dos del viaje. Se aplica excepción a quienes lleguen desde el Reino Estados Unido, a los provenientes de los países miembros de la UE y de los países de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) (Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza), a ellos se suman Andorra, Mónaco, San Marino, Ciudad del Vaticano y Estados Unidos.

En el caso de provenir de países ámbar pero no estar totalmente vacunado, se debe, al llegar, cumplir una cuarentena de 10 días, realizar una prueba de PCR el día 2 del arribo, y otra entre el día 8 o 9. Si al recibir los resultados son negativos, la cuarentena finaliza a las 12.01 a. M. Del día 11. La situación en los países rojos es similar al caso anterior, pero se debe reservar un hotel de cuarentena administrado en el portal CTM y la cuarentena se debe cumplir en dicho hotel.

Irlanda del Norte

Las personas que viajan desde Gran Bretaña a la República de Irlanda están sujetas a reglas diferentes: aquellos que hayan sido completamente vacunados en Gran Bretaña ya no deben presentar una prueba de COVID negativa, pero deben poder mostrar una prueba de su carnet de vacunación a su llegada a Irlanda.

Para ingresar a Irlanda, aquellos que hayan sido completamente vacunados en Gran Bretaña ya no deben presentar una prueba de COVID negativa (Getty Images)

El sistema de semáforos para viajes al extranjero se encuentra en vigor también en Irlanda del Norte. La lista verde de Irlanda es propia. Las personas que viajan desde un país de la lista verde no tienen que aislarse, pero deben proporcionar prueba de una prueba de COVID negativa, realizada hasta tres días antes de la salida, los niños menores de 11 años están exentos. Reservar y pagar una prueba de PCR para el segundo día de estadía. También se debe proporcionar datos de viaje y de contacto completando un formulario de localización de pasajeros del Reino Unido.

Irlanda tiene su propia “lista roja” y exige que cualquiera que llegue directamente desde un área de ese color debe aislarse durante 10 días completos (11 noches) en un hotel aprobado por el gobierno. Los pasajeros deberán reservar y pagar un paquete de aislamiento gestionado antes de completar un formulario de localización de pasajeros y viajar a Irlanda del Norte. Cuesta £ 2.285 por adulto a partir del 12 de agosto. Se debe realizar la cuarentena en el punto en el que se ingresa por primera vez: si el país de origen integra la lista roja de Irlanda, sólo se podrá llegar a uno de los aeropuertos designados: internacional de Belfast, la ciudad de Belfast o cualquier aeródromo o puerto militar.





