¿Noroña tiene un hijo no reconocido? Periodista asegura que el legislador de la 4T es padre de Emiliano González

Noroña, en la polémica por supuesto vínculo familiar con asesor del Senado.

La publicación de una investigación periodística abrió una nueva controversia en torno al senador morenista Gerardo Fernández Noroña, luego de que la periodista Leticia Robles de la Rosa afirmara que Emiliano González González, colaborador cercano del legislador, sería su hijo y actualmente ocuparía un cargo como asesor en el Senado de la República con una percepción mensual de alrededor de 80 mil pesos brutos.

Las afirmaciones fueron difundidas en distintos espacios informativos y retomadas por diversos medios de comunicación.

Sin embargo, el propio Fernández Noroña rechazó públicamente la versión y acusó que la información es falsa, por lo que hasta el momento no existe una confirmación oficial sobre el supuesto parentesco.

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Investigación sobre presunto parentesco coloca a Noroña en el centro del debate

De acuerdo con la investigación de Robles de la Rosa, el senador habría presentado a Emiliano González como su hijo ante integrantes de su equipo de trabajo y personal administrativo del Senado cuando asumió la presidencia de la Mesa Directiva en septiembre de 2024.

La polémica en torno a Fernández Noroña crece tras una investigación periodística que lo vincula con presunto nepotismo en el Senado.

La periodista también aseguró que algunos legisladores de Morena le confirmaron haber escuchado referencias similares por parte del propio senador.

No obstante, dichas declaraciones no han sido acompañadas por documentos públicos que acrediten el vínculo familiar.

Tras la difusión del reportaje, Fernández Noroña negó categóricamente la versión y sostuvo que la periodista estaba mintiendo respecto a su relación con González.

Emiliano González: de colaborador cercano a figura de interés público

El nombre de Emiliano González comenzó a ganar notoriedad nacional en agosto de 2025 durante un altercado registrado al término de una sesión de la Comisión Permanente entre Fernández Noroña y el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas.

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El nombre de Emiliano González se coloca en el centro de la polémica tras una investigación sobre su relación con el Senado.

Luego de ese episodio, González apareció públicamente con collarín y vendajes, imágenes que se difundieron ampliamente en redes sociales y medios de comunicación.

A partir de entonces, diversas publicaciones comenzaron a documentar su participación dentro del equipo cercano del senador morenista, así como las funciones que desempeñaba dentro y fuera de la Cámara Alta.

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Contratos y remuneraciones en el Senado generan cuestionamientos

Otro de los elementos que han alimentado la polémica es la información relacionada con los contratos otorgados a Emiliano González.

Reportes periodísticos señalan que entre mayo de 2025 y junio de 2026 acumuló convenios por honorarios que, en conjunto, habrían superado los 1.24 millones de pesos.

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PRI lanza polémico mensaje contra Gerardo Fernández Noroña | Foto: X @InformativoNot3

Contexto de los contratos reportados

Mayo-junio de 2025: 220 mil pesos.

Julio-agosto de 2025: 220 mil pesos.

Septiembre-diciembre de 2025: 320 mil pesos.

Enero-junio de 2026: 480 mil pesos.

Total reportado: 1 millón 240 mil pesos antes de impuestos.

Según la documentación difundida por distintos medios, las actividades contratadas incluyeron apoyo legislativo, asesorías en materia jurídica, finanzas, telecomunicaciones, logística y protección civil.

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Viajes oficiales y actividades institucionales bajo la lupa

Las investigaciones también han señalado que González formó parte de algunas actividades oficiales relacionadas con el Senado.

Entre ellas destaca su participación en la delegación que acompañó a Fernández Noroña a una conferencia parlamentaria celebrada en Roma, Italia, durante 2025.

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El legislador fue captado viajando en clase ejecutiva cuando las leyes aprueban solo viajes en la parte turista. (Irving Pineda)

Asimismo, reportes periodísticos indican que recibió recursos destinados a viáticos y gastos de traslado vinculados con esa comisión oficial. Estos datos forman parte de los registros administrativos que han sido revisados por diversos medios durante los últimos meses.

El debate gira entre nepotismo y transparencia en el Senado

Más allá de la discusión sobre la existencia o no de un vínculo familiar, diversos analistas y periodistas han señalado que el tema central se encuentra en la transparencia de las contrataciones realizadas dentro del Senado.

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La investigación de Leticia Robles forma parte de un trabajo más amplio que documenta la presencia de familiares de legisladores y funcionarios en distintas áreas de la Cámara Alta.

De acuerdo con dicho reporte, el Senado destinaría más de 8 millones de pesos anuales al pago de familiares de diversos actores políticos pertenecientes a distintas fuerzas partidistas.

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El caso en torno a Fernández Noroña reaviva el debate sobre nepotismo y transparencia en el Senado.

En ese contexto, el caso de Emiliano González se ha convertido en uno de los más comentados debido a la relevancia pública de Fernández Noroña y a las versiones encontradas sobre la naturaleza de su relación.

Hasta ahora, la información disponible se basa en investigaciones periodísticas, testimonios citados por medios de comunicación y documentos administrativos relacionados con contrataciones dentro del Senado.

Mientras algunos reportes sostienen la existencia de un parentesco, el senador ha rechazado esa versión, por lo que la controversia permanece abierta y sin una confirmación oficial concluyente.