Cáncer de mama: comienza el mayor congreso argentino con figuras internacionales renombradas

Una mamografía revela un cáncer de mama en sus inicios. SEgún la OMS hay casi 20 millones de personas con esta enfermedad en el mundo

El tumor de mama es la enfermedad oncológica más frecuente en el mundo, superando por primera vez al de pulmón, según las estadísticas publicadas por la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC) en diciembre de 2020 y difundidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Ante este nuevo escenario, tener la última información por parte de los más avanzados profesionales del área es clave para anticipar la enfermedad, tratarla y curarla.

Es por eso que hoy y mañana la Sociedad Argentina de Mastología (SAM) lleva adelante el XV Congreso Argentino e Internacional de Mastología, que se llevará a cabo, de modo virtual, con verdaderas eminencias médicas que buscarán echar luz sobre una realidad preocupante. En las últimas dos décadas, el número total de personas diagnosticadas de cáncer casi se duplicó, pasando de unos 10 millones de pacientes en 2000 a 19,3 millones en 2020. Actualmente, una de cada 5 personas en todo el mundo desarrollará cáncer durante su vida, si bien la previsión es que se van a incrementar los diagnósticos en los próximos años, llegando a duplicarse la incidencia en el año 2040.

Células cancerosas son observadas bajo microscopio (University of Michigan)

“Como Presidente de la Sociedad Argentina de Mastología (SAM) es un honor y una gran responsabilidad presidir este congreso. Desde hace un año y medio estamos viviendo una situación mundial inesperada, impensada e increíble. Que afecta a la sociedad toda y que ha cambiado, tal vez definitivamente, nuestra conducta como individuos, como profesionales, como sociedad. Y que posiblemente modifique los parámetros que hasta ayer cada uno de nosotros tenía sobre la normalidad. En ese entonces iniciábamos la organización de este congreso y confiábamos en poder organizarlo, con la calidad que nos caracteriza, pudiendo reunirnos en forma presencial, como siempre lo hicimos”, explicó a Infobae el doctor Juan Luis Uriburu (MN 72.558), presidente de la Sociedad Argentina de Mastología y jefe de Servicio de Mastología del Hospital Británico de Buenos Aires.

“Tenemos un programa que hemos decidido condensar en sólo dos días, poniendo énfasis en las sesiones educacionales, conferencias plenarias y simposios; todas ellas con la participación central de destacados colegas extranjeros, a quienes agradecemos su buena predisposición que jerarquiza nuestro congreso. Los temas centrales del congreso serán: Cirugía reconstructiva del cáncer de mama. Manejo de la mujer joven con cáncer de mama y preservación de su fertilidad. Avances en diagnóstico por imágenes. Perfiles genómicos. Nuevos biomarcadores. Nuevos tratamientos ”, comentó el experto.

Uriburu resaltó que estamos viviendo una situación social mundial excepcional. Pero la vida continúa y debemos seguir en marcha. “Confío en que este congreso será un éxito; el éxito que se merece luego de muchas horas y jornadas de trabajo invertidas en él por tanta gente y que, doy por descontado, obtendremos gracias a la participación de todos. Como dice un amigo mío, ‘lo que sucede, conviene’. El actual distanciamiento que impidió congregarnos personalmente y nos obligó a la virtualidad, por otro lado ayudó a “acortar las distancias” con colegas del interior del país y también del exterior y a tener en todas nuestras actividades científicas y docentes concurrencias más numerosas que las que acostumbrábamos a tener de modo presencial. A la luz de los resultados obtenidos, esta es una herramienta que ha llegado para quedarse y, en el futuro, con la finalización del distanciamiento tan ansiada por todos, habrá que reformular todas estas reuniones, también este congreso, para transformarlas en híbridas o mixtas, y así seguir llegando a más profesionales para que no necesiten trasladarse desde distancias lejanas para poder participar”, concluyó.

Según el especialista, el congreso, organizado por la SAM constituye el evento central de las actividades científicas que organizamos cada dos años, en forma ininterrumpida desde 1968; primero como “Jornadas Argentinas de Mastología” y luego intercalando las jornadas con los congresos. En estas reuniones siempre se puso énfasis en dos aspectos fundamentales: los contenidos, procurado aportar los últimos conocimientos en la especialidad, a través de invitados extranjeros de vanguardia y el contacto interpersonal entre los mastólogos.

Las principales exposiciones serán: Cirugía oncoplástica de mama: ¨Evolución de lo básico a lo personalizado¨; Tratamiento Neoadyuvante en cáncer de mama y su enfoque multidisciplinario; Preservación de la fertilidad y manejo de la mujer joven con cáncer de mama; y los Simposios: Desescalamiento y escalamiento en cáncer de mama; Terapia Radiante; Biomarcadores en patología mamaria; y Lesiones proliferativas con atipia en punciones percutáneas. También se abordarán los temas Rol Actual de la Radioterapia en la irradiación de las áreas ganglionares; Actualización de resultados del RxPONDER trial; Actualización en oncología de precisión y utilización de los perfilados genómicos en el tratamiento oncológico; Reconstrucción mamaria pre pectoral sin malla; Simposio Roche y Screening personalizado.

Dentro de las figuras destacadas que expondrán en este prestigioso evento, se destacan varios speakers internacionales, como los brasileños Vilmar Marques de Oliveira, Presidente Sociedad Brasileira de Mastología; Fabio Bagnoli, Profesor Doctor de la Facultad de Ciencias Médicas de Santa Casa de São Paulo y responsable de Reconstrucción Mamaria en Hospital Paulistano (Americas Servicios Médicos); Aron Belfer, radiólogo en el Consejo Educativo de Hologic Inc y consultor en Inteligencia Artificial en el consejo consultivo de Aquila Medical Innovations; Fabricio Brenelli, jefe de Reconstrucción Mamaria de la División de Oncología Mamaria, Universidad de Campinas (UNICAMP) y coordinador del Departamento de Cirugía de mama del Hospital BP de São Paulo, Regis Resende Paulinelli, Profesor de la residencia médica en Mastología de la Universidad Federal de Goiás y mastólogo, cirujano reconstructivo mamario, del Servicio de Ginecología y Mama de lo Hospital Araújo Jorge en Goiania; Cicero Urban, Coordinador del Dpto de Cirugía Oncoplástica de la Soc. Brasileña de Mastología y profesor de Bioética y Metodología Científica en la Universidad Positivo en Curitiba (Brasil); Jorge Villanova Biazus, Profesor asociado de la Facultad de Medicina, Universidad Federal do Rio Grande do Sul y director de la Escola Brasileira de Cirugía Oncoplástica y Carlos Barrios, director e Investigador Principal del Centro de Investigaciones Oncológicas del Hospital São Lucas, PUCRS Director de LACOG (Grupo Latino Americano de Investigación Clínica en Oncología.

Además están los estadounidenses Risal Djohan, cirujano Plástico de Cleveland Clinic; Wendie Berg, Profesora de Radiología en la Facultad de Medicina de la Universidad de Pittsburgh; Stamatia Destounis, Radióloga del Elizabeth Wende Breast Care y Profesora de Imaging Sciences en la University of Rochester School of Medicine; Maxime Jochelson, miembro del Memorial Sloan Kettering Cancer Center , Nueva York y Profesora de Clinical Radiology, Weil Cornell Medical College, Nueva York; Jennifer Harvey, Profesora del Dr. Stanley M. Rogoff & Dr. Raymond Gramiak y Profesora y Directora de Imaging Sciences en la Universidad de Rochester, Nueva York; Terry Mamounas, profesor de Cirugía University of Central Florida y director Médico del Programa integral de mama del UF Health Cancer Center at Orlando Health, Orlando, FL; Elizabeth Morris, Directora y Profesora de Radiología de la Universidad de California, Davis School of Medicine Departmento de Radiología y Christy Russell, Senior Director US Medical Affairs Exact Sciences y Miembro Honorario Vitalicio de California Division of the American Cancer Society.

Otro speakers internacionales serán el belga Philip Poortmans, director del Departamento de Radioterapia del Institut Curie, Paris – Francia; Jean Marc Piat, Mastólogo del Institut du sein Strasbourg Rhéna; Eva Ciruelos, coordinadora de la Unidad de Mama de HM Hospitales en España, y Benigno Acea Nebril, Adjunto del servicio de Cirugía General “A” del Complejo Hospitalario Universitario A Coruña Cirujano oncólogo de mama en la Unidad de Mama del Complexo Hospitalario Universitario A Coruña, España.

