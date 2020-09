Paris Hilton en exclusiva con Infobae: “Siento que con este documental todos podrán ver que soy un ser humano con sentimientos”

Paris Hilton con Infobae - Entrevista exclusiva

“La verdadera historia de Paris Hilton”, o simplemente This is Paris, el primer documental autobiográfico de la reconocida mega celebridad estadounidense, se acaba de estrenar en todo el mundo por Youtube Originals . Se trata de una exclusiva pieza audiovisual en donde la artista se muestra a corazón descubierto, se refiere a los traumas de su infancia, las secuelas de su cinta sexual y cómo fue reencontrarse consigo misma luego de tantos años siendo Paris Hilton, ‘socialité’, empresaria y DJ, es decir un personaje.

Es que detrás del imperio que heredó de su abuelo William Barron Hilton, sumado a la marca que supo construir de si misma, Paris comprendió antes que muchos, que la sociedad global -las audiencias- querían ver los hechos en tiempo real y fue una de las fundadoras para el mundo entero del concepto de reality show - mucho antes de las hoy mundialmente reconocidas, las Kardashians. Haber disparado los realitys shows no fue solo haber creado un nuevo formato audiovisual, sino haber comprendido una clave de época, una nueva manera de mirar el mundo.

Quedó claro que Paris es una mujer más compleja que lo que había sugerido el famoso reality, en 2003, The Simple Life, junto a su por entonces mejor amiga Nicole Richie, otra heredera - en este caso del cantante Lionel Richie-. Despues vinieron tiempos tumultuosos, corridas entre los flashes de los paparazzis y Paris se constituyó como el ícono entre las celebrities de la nueva era, junto a otra rebelde - y también gran amiga- como Lindsay Lohan.

Paris Hilton comprendió antes que muchos que la sociedad global -las audiencias- querían ver los hechos en tiempo real y fue una de las fundadoras para el mundo entero del concepto de reality show (Shutterstock)

“ Me liberé de ser Paris Hilton. Ahora soy Paris, una mujer con claroscuros, una mujer real", declaró Paris a Infobae en forma exclusiva para toda la región, desde una de sus mansiones en Los Angeles en una entrevista exclusiva vía MEET, y antes del estreno mundial de This is Paris , un conmovedor y sentido documental con un guión hecho por ella misma y con la participación especial de la directora - y confidente - Alexandra Dean, periodista y productora de largos como Bombshell y American Masters.

Este documental refleja aspectos hasta ahora desconocidos de la vida de Paris: una adolescencia tortuosa en un colegio pupilo en Estados Unidos, su padecimiento ante el acoso a su intimidad que sufrió por parte de la prensa y los paparazzis, sus relaciones tóxicas con los hombres que han pasado por su vida y todo el peso alrededor de ser la heredera de un imperio que nunca le perteneció, pero que le sirvió para reinventarse y crear el suyo propio alrededor de su nombre. Este hecho marcó una de las primeras grandes paradojas en su vida: logró ser (multi) millonaria y a la vez creó un personaje que la atrapó en una vida que la enfermó y separó de su esencia.

La relación entre la directora Dean y Paris fue determinante para que esta pieza documental haya logrado una profundidad cruda, pero a la vez esperanzadora .

Y definitivamente fue el punto de partida para que ambas mujeres comprendan que el documental había cambiado su foco original: narrar su vida en el mundo de los negocios; para torcer el rumbo y abrir su alma a millones de personas. Era la humanización de Paris, iba a convertirse en un proyecto personal que también vino a sanarla.

Guste o no, Paris Hilton, en ese vaivén entre su vida exhibicionista y frívola como empresaria, actriz, DJ y celebrity, y un pasado tapizado por emociones intensas y dolorosas; es un referente inspirador para muchos jóvenes que han vivido acorde a la velocidad y a la fragmentación, que propone este siglo XXI. Y por eso hasta hoy Paris dejó claro- en sus intensos 39 años de vida- que supo comprender el tiempo histórico que le había tocado vivir.

Hilton repasó con detalle el abuso emocional y físico que sufrió cuando era adolescente mientras estaba pupila en el internado secundario de Provo Canyon, en Utah y que precipitó luego - según la protagonista- un sin número de relaciones tóxicas a lo largo de su vida . Paris cuenta que desde los 16 años sufrió pesadillas, y no cualquiera, sino que padece un sueño recurrente: en donde ella es secuestrada por extraños, a la noche, y en su dormitorio.

Paris Hilton revoluciona la escena de cada lugar al que llega. Es una mujer magnética para los flashes de los paparazzis. La cámara en todos los formatos, la ama. La única personalidad pública que asemejó el "amor" de las cámaras y lentes por ella, fue la recordada Lady Di. (Shutterstock)

Hoy en tiempo de pandemia global lo que también aprendió Paris es que se terminó el tiempo de las chicas plásticas y llegó el turno de las mujeres reales , aquellas a las que les pasan cosas y están atravesadas por el desamor, la soledad, la felicidad, y avanzan en la vida con más contradicciones que certezas.

El gran paso de Paris fue tener ganas de gritarle al mundo, que ella con sus carencias -que las tiene- seguirá adelante y que le importa ser una inspiración profunda y real para las mujeres y jóvenes de este tiempo.

En la entrevista con Infobae la marca indeleble de su blonda cabellera - el rubio Paris Hilton ya es un tono en sí mismo- permaneció intacto, pero esta vez lo que cambió fue su interior, su alma. Paris reniega de seguir siendo llamada la heredera.

Paris en su visita a México, en la que presentó su fragancia Electrify en octubre de 2019

En el documental, a través de varias charlas que mantuvo con su madre, quedó clara la verdadera historia sobre su padre, Richard Hilton, segunda generación de herederos de la familia. El abuelo de Paris, William Barron Hilton, quien murió en 2019, fue la primera generación de herederos del fundador del emporio global, Conrad Hilton.

Según Kathy, la madre de Paris, la segunda generación de los Hilton eran ocho hermanos. Los primeros 5, de acuerdo a ella, recibieron gran parte de toda la fortuna; y los últimos 3 -entre los que estaba Richard, el papá de Paris- recibieron mucho menos. “Nosotros fuimos una familia de trabajo -puntualizó Kathy Hilton- nunca nos faltó nada, pero tuvimos que trabajar duro desde muy jóvenes por nuestras hijas, Paris y Nicholai. Paris nació cuando su madre aún era muy joven, apenas había cumplido los 19 años".

Paris Hilton se sinceró sobre sus relaciones pasadas que ejercieron abuso psicológico y físico sobre ella, en la época de pupila en el Colegio Provo Canyon School, de Utah. Recordó que se había acostumbrado tanto al comportamiento abusivo en el Provo, que lo creyó normal: “ Aguanté cosas que nadie debería haber soportado", afirmó .

Reconoció no saber qué era el verdadero amor, hasta que finalizado el rodaje del documental, se enamoró perdidamente del empresario Carter Reum, también de 39 años, y con quien sale desde hace 9 meses. “Con él me siento muy plena y segura. He aprendido mucho. Estoy muy agradecida de haberlo encontrado", dijo Paris a Infobae.

Familia y amigos. Donald Trump, Melania Trump, Kathy Hilton, Richard Hilton (sus padres), Nicky Hilton y Paris Hilton en la gala de los Premios Visión y Realidad de la Fundación de la Escuela Europea de Economía en Nueva York (Shutterstock)

La estética y el punto de vista de la cámara en el documental es muy interesante, establece una justa medida entre un público voyeurista que asiste a conversaciones privadas y a una delicada invitación a una intimidad honesta. This is life logra ese delicado equilibrio: las cámaras siguen a Paris en momentos realmente íntimos y desoladores: conversaciones difíciles con su madre y hermana. Y así logró develar su dolor.

En Paris es innegable el legado del movimiento MeToo en donde muchas mujeres se han sincerado sobre sus abusos. “Cuando cuentas tu verdad, eso puede ayudar a que otras personas no se sientan solas”, dijo Paris a Infobae.

Paris con su abuelo, Barron Hilton, primera generación de herederos del emporio hotelero, falleció el año pasado. Paris es nacida y criada en los Estados Unidos (Foto: Instagram @parishilton)

¡Thats hot! ¡Esto es caliente! esa fue la frase que caracterizó y acompañó durante años el estilo de vida de Paris, quien en su adolescencia, junto a sus amigas, se la pasaba de disco en disco. Los padres de Hilton se cansaron de la rebeldía y el comportamiento tan lejano al de una joven tradicional de familia acomodada, y decidieron enviarla a la escuela Provo Canyon, en Utah.

Hilton contó en el documental que sus padres, temiendo que ella decida escaparse de su casa cuando se enterara de que la iban a internar como pupila en la escuela Provo, dejaron que sus empleados la levantaran en la mitad de la noche, en su habitación, y la llevaron a internar. Así quedó grabado en su corazón uno de los momentos más aterradores en la vida de Paris. Y compendió por qué nunca la abondonaba ese sueño recurrente. En el documental, la hermana de Hilton, Nicky, recordó cómo escuchó a su hermana gritar esa noche.

Paris afirmó a Infobae que Carter Reum es el amor de su vida y espera con ansias poder vivir un futuro juntos (@parishilton)

-Paris, ¡bienvenida a Infobae! Tuvimos el gusto de ver tu documental y fue muy conmovedor conocer por todo lo que has pasado a lo largo de su vida y en qué mujer fuerte te has convertido ¿Por qué creés que este es el momento de contar tu historia? ¿Fue difícil mostrarte tan real e íntima?

-Paris Hilton: La premisa original de la película era mostrarme como la mujer de negocios que soy y lo que he creado; pero ocurrió que durante el rodaje comencé a hablar sobre mi historia personal con mi directora - Alexandra Dean- y surgió compartir cosas que nunca antes había hablado con nadie en mi vida. Fue muy difícil abrirme porque nunca antes lo había hecho. Recordar y revivir todos los dramas y experiencias difíciles, que tuve a lo largo de mi vida, fue doloroso y a la vez muy sanador. Fue muy duro para mí ver lo triste y sola que parecía. Me miro ahora y no puedo reconocer a esa persona.

Paris Hilton decidió mostrar su verdadero yo en This is Paris, documental que se estrena en todo el mundo el próximo 14 de septiembre por YouTube Originals (IG: parishilton)

-Sos la primera influencer original para varias generaciones. Y serás consciente de que al crear tu propia marca y ser fiel a tus ideales sos fuente de inspiración para muchas mujeres y hombres. En el documental te referís a cómo tus miedos ayudaron a crear una especie de monstruo, el mismo que te hacía sentir oprimida frente a tu propia vida. ¿Te sentiste atrapada en tu propia realidad ?

-Paris Hilton: Lo primero que me propuse -sin buscarlo- fue abrir mi corazón, mi alma, para la gente y en especial para todas las mujeres. Espero que siendo valiente y contando mi historia a otros hombres y mujeres -que tal vez estén pasando por lo mismo- o que se encuentren en una relación abusiva o que hayan atravesado alguna experiencia traumática, ahora puedan sentirse abiertos a hablar sobre eso, y que se animen a dejar a aquellos que les estén generando ese dolor, ese sufrimiento . Y que no se sientan solos, que ellos no deberían sentirse avergonzados, sino por el contrario entender que los que deberían avergonzarse son ellos.

Hay aspectos buenos y malos que vienen con las redes sociales y esta nueva cultura que vivimos. La parte buena es que si tenés talento y/o una pasión y capturás ese talento podés construir una gran marca y un gran negocio, un imperio . Pero también veo la parte negativa, y es que estas jóvenes, tan chicas, que están mostrando sus creaciones y se enfrentan a las diferentes opiniones de otras personas, se preocupan tanto por verse perfectas, sacarse la selfie perfecta, obtener seguidores y ‘likes’ en sus publicaciones. Se preocupan por los comentarios rudos de las personas, de los haters. Veo mucha depresión y visualizo que a la gente le importa mucho lo que los demás piensan de ellos y eso no es nada saludable.

Ahora que he tenido tiempo para recordar mi vida, finalmente creo que siento que sé quién soy . Durante mucho tiempo, cuando llegué a la industria, construí este personaje; casi como un dibujo animado que no era yo. Teniendo que ser ese personaje durante mucho tiempo, casi me perdí yo misma en él . Cuando estás constantemente siendo otra persona, es difícil separarlas. Pero ahora he comprendido por qué construí el personaje, y es más fácil para mí separar ambas y ser yo misma.

-¿Creés que es la hora de las mujeres reales? En los viejos tiempos, la mujer superficial, plástica -que vos también has sido- era el paradigma dominante, ¿Llegó el tiempo de las mujeres reales y genuinas?

-Paris Hilton: Sí, creo que es importante estar juntas, ser auténticas, compartir nuestras verdades; es un sentimiento tan empoderador mostrarse real y auténtico.

En 2004, un hecho traumático sacudió la vida de Paris. Y ella misma compendió con el tiempo que su vida había estado llena de problemas de confianza, exacerbados. Un ex novio publicó un video de contenido sexual que Hilton aseguró que se grabó cuando tenía 19 años. Hilton fue chantajeda por un ex novio, que filtró el material en las redes y a la prensa . Aparece inevitablemente la pregunta contrafáctica ¿Qué hubiera pasado si este video se hubiera dado a conocer en la era del movimiento #MeToo? Seguramente la opinión pública hubiera considerado a Hilton una víctima . Pero a Paris le ocurrió todo lo contrario por la imagen frívola que ella generaba en todo el mundo.

Paris Hilton a los 39 años, decidió enfrentar su pasado en un documental. Socialité, celebridad, empresaria, modelo, actriz, cantante, diseñadora y DJ estadounidense. This Is Paris se estrenará en YouTube Originals el próximo 14 de septiembre . (Shutterstock)

Es una de las cosas de las que más me arrepiento en mi vida, conocer a esa persona y haber confiado en él y que me haya sucedido eso. Para el resto de mi vida, voy a ser juzgada por un momento privado que nadie debería haber visto nunca; algo que todo el mundo hace cuando está en una relación y confía en la otra persona.

-¿En el documental hablás sobre el abuso que sufriste cuando tus padres te llevaron a un colegio pupilo a Utah, y eso hizo que te alejaras de tu hogar de un día para el otro. ¿Le guardas resentimiento a tus padres? ¿Lograste sobreponerte a esa situación?

-Paris Hilton: Nunca culpé a mis padres por esto, porque ellos no lo sabían. Fueron manipulados por gente de esta escuela que mentían, decían que se harían cargo y le decían a los padres que cuidarían de sus hijos, que esa escuela era un lugar seguro, cosa que no era así. Ellos no lo sabían y no los puedo culpar por eso, es algo que siempre estuvo fuera de su control.

-Mencionás en el documental tu relación tormentosa con la prensa. ¿Seguís creyendo que la prensa es tu enemigo? Actualmente qué momento atrevesás con los medios ¿Lograste finalmente una buena relación?

-Paris Hilton: Sí. Finalmente siento que me respetan y sobre todo respetan lo que he creado. Estoy pasando un gran momento con la prensa; y siento que con la película (el documental) las personas me podrán entender mucho más, podrán ver que soy un ser humano con sentimientos, que soy mucho más humana de lo que se hubieran imaginado.

-Imagino que no debe ser sencillo ‘ser la pareja de Paris’, ¿Luchaste alguna vez por encontrar alguien a quien respetes, admires y que pueda entender tu estilo de vida? ¿Qué tan abierta estás para el amor profundo y a crear tu propia familia algún día?

-Paris Hilton: Es la primera vez en mi vida que estoy con alguien igual a mí, ‘un igual’, alguien que me ama por cómo soy, que no le interesa estar en el centro de la atención, o las cámaras. Él (Carter Reum, 39) es un hombre de negocios, quien logró todo con su propio esfuerzo. Es asombroso tener a alguien en quien puedo confiar, que es leal, es amable. Es la primera vez que pude abrir mi corazón y estoy muy agradecida de tenerlo a él, siento que somos una pareja perfecta. Estoy muy feliz de poder compartir un futuro juntos.

Paris visitó Uruguay durante el verano de 2014 y disfrutó de las playas de Punta del Este . Paris en la entrevista con Infobae confesó que visitó Buenos Aires y también lo hizo (foto) como DJ en el Este

-Al ver el documental, se desprende que tu “mejor amiga”, tu persona incondicional en el mundo es Nicky, tu hermana. ¿Coincidís con esa idea, Nicky Hilton es alguien muy importante en tu vida?

-Paris Hilton: Sí. Soy tan afortunada de tener a mi hermana Nicky. No hay nadie en el mundo que me conozca mejor que ella. Siempre ha sido tan sobreprotectora, me ha dado siempre los mejores consejos; es difícil para mí confiar en las personas. Entonces, no sé qué hubiera hecho sin mi hermana. Es la mejor persona que conozco.

El documental This Is Paris pone en evidencia que los 40 años que se acercarán el próximo febrero a la vida de Paris, no serán en vano y probablemente vendrán con decisiones importantes. En la película confesó uno de sus principales deseos: tener una hija mujer y llamarla London . Se adelantó a decir que no le gustaría que su futura heredera se dedique a la industria del espectáculo o al entretenimiento. Y recordó que para no cometer los mismos errores que sus padres, apostará al diálogo con sus futuros hijos. “Mi madre tampoco me quería en la industria y no me apoyaba con la idea de ser modelo. Y yo me revelé completamente y fui en la dirección contraria. Yo he sufrido mucho, por eso sé cómo voy a ser con mis hijos en el futuro. No puedes controlar los sueños de nadie, pero los animaré a interesarse por otros negocios".

Si no estuviéramos en un tiempo de pandemia global, Paris estaría de viaje. Viaja en promedio más de 200 días al año. Este tiempo signado por el coronavirus, cambió completamente su agenda diaria y sus prioridades. “Durante la pandemia, aproveché a parar: algo impensado para mí. Intento mirar esta circunstancia tan difícil para la humanidad con esperanza; aunque es un momento muy difícil para todo el mundo. Tengo claro que lo que más me importa es rodearme de personas en las que pueda confiar”.





Realización video: Melanie Flood, Thomas Khazki y Matías Arbotto. Edición: Pedro Kablan. Dirección: Alejo García Sosa.





