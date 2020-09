Paris Hilton contactó a Britney Spears durante el verano

Las celebridades eran populares por sus fiestas (Foto: Archivo)

Lejos están las desenfrenadas noches en donde Paris Hilton y Britney Spears (acompañadas de Lindsay Lohan) solían salir de fiesta y ser perseguidas por los paparazzi. Esto sucedió en los años previos a la tutela que el padre de Spears, James Spears puso a su hija.

Ahora las vidas de todas han cambiado, y mientras Spears se encuentra librando una batalla para que su padre no vuelva a tener control sobre su vida; Hilton ha promocionado el estreno de su documental “This is Paris”, el cual será lanzado el próximo 14 de septiembre.

Durante una de las entrevistas que Hilton tuvo con Andy Cohen, la heredera reveló que se ha mantenido en contacto con la cantante durante todos estos años, sobre todo durante este verano.

“Sí, la vi este verano. Hemos cenado, la vi en Malibú. La quiero mucho” declaró Hilton. Luego agregó que ellas suelen encontrarse con un pequeño grupo de amigos.

Spears y Hilton se han mantenido en contacto durante estos años (Foto: Matt Baron/BEI/Shutterstock)

Hilton no reveló mucho de lo que pasa durante sus reuniones, sin embargo explicó que siempre tratan de mantener un ambiente positivo, por lo que no han tocado el tema de la tutela de la intérprete.

“Ella es tan dulce e inocente y una chica tan agradable. Solo hablamos de cosas felices. Música, moda, cosas divertidas. Nunca me gusta mencionar cosas negativas y hacer que la gente se sienta incómoda, así que nunca hablé de eso con ella”, comentó la socialité.

A pesar de no haber hablado acerca de la tutela en la que se encuentra la intérprete de “Baby, One More Time”, Hilton expresó que la situación por la que está pasando Spears no es justa. Agregó que ella sabe lo que es sentirse controlada, por lo que sabe cómo se siente su amiga.

“Siento que si eres un adulto deberías poder vivir tu vida y no ser controlado. Creo que tal vez se deba a que me han controlado tanto que puedo entender cómo se sentiría y no puedo imaginarme en este momento si eso todavía me estuviera sucediendo. Después de trabajar toda su vida y trabajar tan duro, ella es un ícono y siento que no tiene control alguno sobre su vida y no creo que eso sea justo”, expresó la empresaria.

La cantante estadounidense se encuentra en medio de una pelea legal con su padre (Foto: EFE/Paul Buck)

Una batalla legal

Por su parte, la cantante se encuentra peleando por tener un poco más de autonomía en su vida tanto profesional, como personal. De acuerdo con el sitio de entretenimiento TMZ, el padre de la cantante pidió a la corte que se algunos documentos de la tutela de su hija queden sellados para el público. No obstante, el abogado de la cantante presentó un documento en el que ella se opone a esta acción.

En el documento, Britney explicó que no existen problemas médicos, ni ningún dato sensible acerca de sus hijos que deba ser protegido. Por lo que no tiene problema alguno con que el público tenga acceso a estos documentos.

“Britney misma se opone vehementemente a este esfuerzo de su padre para mantener su lucha legal escondida en el armario como un secreto familiar”, escribió su abogado.

Aunado a esto, E! News tuvo acceso a otro documento en el que la cantante solicitó que Bessemer Trust Company sea nombrada como administradora de su patrimonio.

Spears solicitó formalmente la retirada de su padre como tutor legal (Foto: REUTERS)

La petición fue hecha a través de su abogado, Samuel Ingham, quien señaló que la cantante está bajo un arreglo voluntario, por lo que quiere ejercer su derecho de nombrar a un tutor de la herencia.

La petición también especificó que la cantante se opone fervientemente a que su padre continúe como tutor de su patrimonio. No obstante, aclaró que por el momento, no quiere finalizar la tutela.

MÁS SOBRE ESTE TEMA

Britney Spears desea terminar su tutela algún día

Britney Spears reconoció la existencia del movimiento #FreeBritney y quiere que el público esté informado

“He estado callado durante 10 años”, Jason Alexander, ex esposo de Britney Spears apoyó el movimiento #FreeBritney