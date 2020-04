El debate comenzó cuando los investigadores informaron a principios de este año en The New England Journal of Medicine que el SARS-CoV-2 puede flotar en gotas de aerosol, de menos de 5 micras de ancho, durante un máximo de 3 horas, y permanecer infeccioso. En su revisión, Fineberg y sus colegas de NAS señalaron otros estudios, incluido uno reciente realizado por Joshua Santarpia y colegas del Centro Médico de la Universidad de Nebraska que encontró evidencia generalizada de ARN viral en salas de aislamiento de pacientes tratados por COVID-19. El ARN viral apareció en superficies difíciles de alcanzar, así como en muestras de aire a más de 2 metros de los pacientes. La presencia del ARN indica que el virus puede propagarse a través de aerosoles, concluyeron Santarpia y sus colegas, aunque no encontraron partículas virales infecciosas.