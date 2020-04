Otra de las medidas que cambiarán a partir de la llegada del coronavirus COVID-19, son los turnos que se le dan a cada paciente. “La idea es espaciar a cada paciente para que la sala de espera no se llene y no se ponga en riesgo a la persona que está en el consultorio. Para los odontólogos, sanitizar e higienizar tanto el consultorio como las herramientas con las que opera no es un hábito novedoso, sino que es algo que se hace siempre. Los nuevos cambios que se adoptan son para el paciente y para personas administrativas del consultorio que también se ven afectadas ”, explicó Costa.