La profesora Devi Sridhar, presidente de Salud Pública Mundial en la Universidad de Edimburgo, explicó que “todavía no sabemos qué porcentaje de la población mundial ya ha estado expuesto al virus. Sin una prueba de anticuerpos confiable que pueda identificar si alguien se ha contagiado y es probable que sea inmune, no está claro cuántas personas lo portan pero no muestran síntomas”.