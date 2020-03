En diálogo con Infobae, Cecilia Ergueta quien cocina junto al chef Lelé Cristóbal contó que están cumpliendo juntos la cuarentena, y están en contacto permanente con diferentes cocineros y entre ellos Narda Lepes, quién llevó adelante esta iniciativa. “Creímos que el quedate en casa era poco y que la gente necesita ayuda para poder quedarse en la casa y cocinar con lo que hay. Muchas veces la gente piensa que le faltan cosas para terminar algún plato o alguna receta y no es así. Entonces la idea es que todos los cocineros, arrancando hoy a las 17 horas, puedan ayudar desde sus redes, cocineros conocidos y no conocidos, para dar respuesta a todas las preguntas como las clásicas de si se puede reemplazar la harina 000 a la harina 0000, o si no tengo cebolla que puedo hacer. La idea es que no salgas, no ir al almacén por que faltan pocas cosas, sino arreglar en casa con lo que hay”.