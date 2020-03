Según precisaron los médicos, el paciente lo tomó el séptimo día de la enfermedad y mostró gran mejoría al día siguiente, según el New England Journal of Medicine. Los investigadores de la Universidad de Alberta (Canadá) demostraron en un estudio reciente que una vez que se toma el medicamento, el virus ya no puede replicarse. La Administración de Alimentos y Medicamentos de los EEUU (FDA) aprobó dos ensayos clínicos aleatorizados con este producto para pacientes hospitalizados con covid-19.