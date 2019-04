En Indio, California, las tendencias de la moda abundan y se reúnen en un mismo lugar: el festival de Coachella. La bajada fashionista no tiene límites."El Coachella siempre es EL lugar para jugar y armar looks que no armás en ningún otro lugar", dijo en diálogo con Infobae desde el predio del festival en California la influencer Stephanie Demner con más de 731 mil seguidores.