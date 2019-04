View this post on Instagram

Monty’s & Monday ❤️+💙 | 🔁: @nomnomsconnect ・・・ Tried out @montysgoodburger for the first time today. All I can say is WOWZERSZZZ — #montys #montysgoodburger #vegan #burgers #foodlab #riverside #burger #burger🍔 #veganburgers #burgerlife #burgerlovers #burgerlove #burgertime #burgerandfries #burgerporn #fries #fries🍟 #🍟 #frenchfries #frieslover #frenchfries #thrillist #foodbeast #tgif