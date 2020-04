-No se si recuerda, cuando eramos chicos, que mirábamos a las partículas de polvo que quedaban flotando a través de la luz que entraba por la ventana. Eso es una suspensión coloidal, de partículas chiquitas casi brownianas, porque las estudió un sacerdote irlandés, Robert Brown. Y pueden estar mucho tiempo en el aire. Es cierto lo que dice la OMS, el viento de la calle no lo va a transmitir. Pero si uno está cerca de una persona que habla fuerte, o respira agitada, esa podría ser una nueva forma de contagio. Inclusive, esto explicaría porqué cuando los médicos manipulan pacientes en terapia intensiva se llegan a contagiar aun estando protegidos. Porque no lo están de estos aerosoles que estarían despidiendo los pacientes. Sería una buena explicación para muchos casos que escuché, que dicen “no se como me contagie”. No es para alarmarse, pero sí para tomar las precauciones del caso.