La carta llega poco después de que su compañía hermana, Altria Group Inc., anunciara que comenzará a comercializar IQOS en Estados Unidos, comenzando en Atlanta. El emprendimiento de dispositivos de tabaco Juul Labs Inc., en el que Altria ha invertido, también ha recibido fuertes críticas por la adopción por parte de los jóvenes de su dispositivo de vapeo. Altria ha dicho que no quiere fomentar el uso en menores de edad y ha abogado por aumentar la edad mínima para el consumo de tabaco a 21 años.