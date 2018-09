En cuanto a la adicción, destacó que "no es el juego el que la produce, sino la persona y su apego hacia él". En otras palabras: la adicción está en el sujeto y no en el objeto. Es decir que ese vínculo de dependencia se puede construir en torno a cualquier otra situación o actividad. El punto reside en identificar la adicción y tratarla para que luego no se reproduzca nuevamente en otro contexto.