Pero no todo está perdido. La mayoría de los usuarios saben que su relación con su smartphone no es sana; quieren encontrar un equilibrio entre su vida personal y el uso del teléfono móvil. De hecho, el 61% de los encuestados dice que quiere sacar el mayor provecho de su teléfono cuando lo está utilizando, pero cuando no lo está haciendo, solicita ayuda para lograr desconectarse, y el 60% afirma que es importante tener una vida propia al margen de sus teléfonos.