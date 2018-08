"Me piden que haga asesoramiento privado pero siempre digo que no. No me gusta la idea de que me paguen por coachear. Me han contactado también de algunas páginas que ofrecen entrenadores pero no quiero. Cuando juego, en los stream (las transmisiones) explico qué hago y por qué, así que de ese modo ya estoy dando recomendaciones", explica Cristalino, en diálogo con Infobae.