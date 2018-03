CA también es objeto de interés para la investigación sobre el tema a cargo del fiscal especial Robert Mueller. Según The Wall Street Journal, a finales de 2017 Mueller solicitó los correos electrónicos de todos los empleados de CA que hubieran trabajado en la campaña de Trump. Sin embargo, como se jactó Nix ante los periodistas encubiertos de Channel 4, la consultora tiene un sistema de correspondencia encriptada por lo cual todos los mensajes se destruyen a las dos horas de haber sido leídos. "Así que no hay pruebas, no hay rastro de papel, no hay nada", dijo.