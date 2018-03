Facebook realmente te está espiando, pero no a través del micrófono de tu teléfono

"Facebook trabaja directamente con seis brokers de datos", dijo, para inquietud de los usuarios. Pero todos permiten que los individuos manifiesten que no desean que se compartan sus datos personales. En todo caso, siempre queda un recurso más radical, pero más simple: "O bien no use tarjetas de cliente o regístrelas con un e-mail o un número que no use", aconsejó entre su plan de medidas para reducir al menos un poco el acoso publicitario en la red social más famosa.