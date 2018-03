Pero pronto "Facebook fue acusado de convertirse en un vector central para difundir propaganda mortal contra el pueblo rohingya en Myanmar y apoyar el liderazgo brutal de Rodrigo Duterte en Filipinas". Y otro ex ejecutivo, Chamath Palihapitiya, ex vicepresidente para el crecimiento de usuarios, criticó a la red social, dijo que sentía "una enorme culpa" por haber contribuido a desarrollar "herramientas que rompen el tejido social". McNamee realizó un tour por medios de la importancia de The Washington Post y The Guardian "vapuleando a la empresa".